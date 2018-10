LIGA NÁRODOV: Holandsko zdolalo Nemecko v 1. skupine A-divízie

Liga národov - sobota:



A-divízia

1. skupina

Amsterdam

Holandsko - Nemecko 3:0 (1:0)

Góly: 30. Van Dijk, 87. Depay, 90.+3 Wijnaldum

tabuľka:

1. Francúzsko 2 1 1 0 2:1 4

2. Holandsko 2 1 0 1 4:2 3

3. Nemecko 2 0 1 1 0:3 1



B-divízia

4. skupina

Dublin

Írsko - Dánsko 0:0

tabuľka:

1. Dánsko 2 1 1 0 2:0 4

2. Wales 2 1 0 1 4:3 3

3. Írsko 2 0 1 1 1:4 1

C-divízia

3. skupina

Oslo

Nórsko - Slovinsko 1:0 (1:0)

Gól: 45.+5 Selnaes

Sofia

Bulharsko - Cyprus 2:1 (0:1)

Góly: 59. Despodov, 68. Nedelev - 41. Kastanos

tabuľka:

1. Bulharsko 3 3 0 0 5:2 9

2. Nórsko 3 2 0 1 3:1 6

3. Cyprus 3 1 0 2 3:5 3

4. Slovinsko 3 0 0 3 2:5 0

D-divízia

1. skupina

Tbilisi

Gruzínsko - Andorra 3:0 (1:0)

Góly: 33. a 85. Qazaišvili, 90.+5 Kankava. ČK: 90.+2 Vieira (Andorra)

Riga

Lotyšsko - Kazachstan 1:1 (1:1)

Góly: 40. Karasauskas - 16. Zajnutdinov

tabuľka:

1. Gruzínsko 3 3 0 0 6:0 9

2. Lotyšsko 3 0 2 1 1:2 2

3. Kazachstan 3 0 2 1 2:4 2

4. Andorra 3 0 2 1 1:4 2

4. skupina

Jerevan

Arménsko - Gibraltár 0:1 (0:0)

Gól: 50. Chipolina (z 11 m)

Skopje

Macedónsko - Lichtenštajnsko 4:1 (3:1)

Góly: 10. a 30. Trajkovski, 36. Pandev, 67. Alioski - 37. Yildiz

tabuľka:

1. Macedónsko 3 3 0 0 8:1 9

2. Lichtenštajnsko 3 1 0 2 4:6 3

3. Arménsko 3 1 0 2 2:4 3

4. Gibraltár 3 1 0 2 1:4 3

Bratislava 14. októbra (TASR) - Holandskí futbalisti zvíťazili v šlágri sobotného programu Ligy národov doma nad Nemcami 3:0. V 1. skupine A-divízie sa s troma bodmi posunuli na druhú pozíciu práve pred Nemcov, ktorí majú na konte bod. Na čele po dvoch kolách figurujú úradujúci majstri sveta Francúzi so štyrmi bodmi.Rozhodujúci zásah duelu v Amsterdame dosiahol domáci kapitán Virgil van Dijk, ktorý dorazil loptu do siete po tom, ako Ryan Babel po rohovom kope hlavičkoval s prispením teča do brvna. Na 2:0 upravil v závere riadneho hracieho času Memphis Depay z rýchleho protiútoku. Depay mohol pridať aj ďalší gól, v nadstavenom čase nastrelil brvno. Podarilo sa to Georginiovi Wijnaldumovi umiestneným zakončením za chrbát Manuela Neuera.Zápas 4. skupiny B-divízie medzi Írskom a Dánskom sa skončil bezgólovou remízou. Dáni vedú poradie so štyrmi bodmi, Walesania získali o jeden menej, Írom patrí tretia priečka (1 b.). Nórsko zdolalo v 3. skupine C-divízie Slovinsko 1:0. Prvé miesto v tabuľke patrí stopercentnému Bulharsku, ktoré otočilo duel s Cyprom a uspelo 2:1.Gruzínci na lavičke so slovenským trénerom Vladimírom Weissom zvíťazili aj v treťom stretnutí 1. skupiny D-divízie. V Tbilisi si poradili s Andorrou 3:0 a v tabuľke kraľujú s plným počtom 9 bodov a skóre 6:0. Andorra má na konte dva body rovnako ako Lotyšsko a Kazachstan, tieto mužstvá remizovali vo vzájomnom zápase 1:1. Gibraltár sa postaral o prekvapenie 4. skupiny, keď uspel v Arménsku 1:0. Macedónsko potvrdilo úlohu favorita pri triumfe nad Lichtenštajnskom 4:1. V troch zápasoch nazbieralo plný počet bodov.