LIGA NÁRODOV: Taliani proti Portugalsku a USA bez Balotelliho

Nominácia Talianska na zápas LN proti Portugalsku a prípravu s USA:



brankári: Alessio Cragno (Cagliari Calcio), Gianluigi Donnarumma (AC Miláno), Mattia Perin (Juventus Turín), Salvatore Sirigu (FC Turín)

obrancovia: Cristiano Biraghi (ACF Fiorentina), Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio, Daniele Rugani (všetci Juventus Turín), Emerson Palmieri (Chelsea Londýn), Alessandro Florenzi (AS Rím), Alessio Romagnoli (AC Miláno)

stredopoliari: Nicolo Barella (Cagliari Calcio), Roberto Gagliardini (Inter Miláno), Jorginho (Chelsea Londýn), Lorenzo Pellegrini (AS Rím), Stefano Sensi (US Sassuolo), Sandro Tonali (Brescia Calcio), Marco Verratti (Paríž Saint-Germain)

útočníci: Domenico Berardi (US Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus Turín), Federico Chiesa (ACF Fiorentina), Vincenzo Grifo (TSG 1899 Hoffenheim), Ciro Immobile (Lazio Rím), Lorenzo Insigne (SSC Neapol), Kevin Lasagna (Udinese Calcio), Leonardo Pavoletti (Cagliari Calcio), Matteo Politano (Inter Miláno)

Rím 9. novembra (TASR) - Tréner talianskej futbalovej reprezentácie Roberto Mancini vynechal z nominácia na dva najbližšie zápasy útočníka Maria Balotelliho z Nice. Taliani nastúpia 17. novembra v Miláne v Lige národov proti Portugalsku a o tri dni odohrajú v Genku prípravný duel s výberom USA, informovala agentúra AP.Mancini povolal tri nové tváre, sú nimi 18-ročný stredopoliar Brescia Sandro Tonali, stredopoliar Sassuola Stefano Sensi a útočník bundesligového Hoffenheimu Vincenzo Grifo. V LN "Azzurri" v septembri prehrali s Portugalskom, s Poľskom zaznamenali na úvod remízu a následne ho dokázali zdolať.