Mráz s Hanckom boli po pozvánke do reprezentačného áčka v ošiali

Senec 9. októbra (TASR) - Duo veľkých kamarátov, spoluhráčov z futbalovej reprezentácie do 21 rokov a teraz už aj z A-tímu SR Samuel Mráz a Dávid Hancko si v utorok vychutnávalo premiérový zraz v Senci. Pred novinármi pred zápasom Ligy národov s ČR a prípravou vo Švédsku neskrývali radosť z premiérovej pozvánky do tímu hlavného trénera Jána Kozáka.



Dvadsaťjedenročný Mráz a o necelý rok mladší Hancko sa správu o prvej pozvánke dozvedeli spoločne. "Správa ma zastihla v Taliansku, keď som bol u Dávida. Vedúci z 21-ky nám napísal gratulačnú správu, najprv sme tomu neverili, potom sa to ale po nominačnej tlačovke potvrdilo. Boli sme v ošiali. Sme neskutočne radi, že tu môžeme byť medzi takýmito hráčmi a obliekať najcennejší dres," povedal Mráz, ktorý už má v drese Empoli na konte päť štartov. "Boli sme u mňa na byte, lebo sme mali po dlhej dobe konečne voľno. Príjemne nás to zaskočilo a zároveň potešilo. Pre mňa je to najcennejšie byť v tomto mužstve a v tomto drese," vyjadril sa obranca ACF Fiorentina Hancko.



Obaja bývalí hráči MŠK Žilina priznali, že za spoluhráčmi z mužstva kouča Adriána Guľu im bude trošku smutno, ale presun na vyššiu úroveň je pre nich oboch najvyššia priorita. Dvadsaťjednotka hrá kľúčové kvalifikačné súboje s Estónskom a v Severnom Írsku a snaží sa dostať do baráže o ME. "Verím, že v 21-ke zostala neskutočná kvalita, aj keď sme teraz my odišli. Verím, že chalani budú dobre nastavení na tie zápasy a zvládnu to. A že sa ešte v baráži stretneme. Chalanom budeme držať palce a aj za nimi skočíme," skonštatoval Mráz a jeho spoluhráč rozhodnutie Jána Kozáka okomentoval podobne: "Nečakal som to, skôr som myslel, že pôjdeme na tie dôležité zápasy s dvadsaťjednotkou, ale priorita je áčko. V kútiku srdca je mi možno trošku ľúto chlapcov z 21-ky, že tam nebudeme, ale viem, že to zvládnu. Verím, že oni pomôžu 21-ke a my pomôžeme tu. A stále žijeme náš sen o EURE."



Unisono zneli ich hlasy aj v otázke, ako vidia svoj prípadný debut v dôležitom súboji LN v Trnave proti českému rivalovi (sobota 13. októbra, 15.00 h). "Uvidím, ako sa tréner rozhodne. Ešte sme osobne nekomunikovali, určite k tomu príde. Hlavné je, aby dobre dopadol zápas s Českom. Ja budem pripravený a čakať na svoju šancu," povedal útočník Empoli. Hancko je univerzál schopný hrať na kraji aj v strede defenzívy: "Budem hrať tam, kam ma tréner postaví. Snažím sa hľadať v oboch postoch, na ktorých hrám, iba pozitíva. Ak hrám na ľavo, môžem viac útočiť, na stopérskom poste mám zasa viac loptu. Vo Fiorentine som hral na ľavo, ale v 21-ke naposledy na stopérovi. Súboj s ČR je derby. Ja ani neviem, ktorého súpera by som si na debut mohol priať viac. Je to divácky zaujímavý zápas, budem sa snažiť odovzdať maximum tento týždeň na tréningoch. Rozhodnutie je však na trénerovi, ja môžem len urobiť maximum v tréningu," zdupľoval Hancko.