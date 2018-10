LIGA NÁRODOV: Portugalsko vyhralo v Poľsku

Liga národov - štvrtok:

Tabuľka:



1. Portugalsko 2 2 0 0 4:2 6



2. Poľsko 2 0 1 1 3:4 1



3. Taliansko 2 0 1 1 1:2 1



Tabuľka:



1. Rusko 2 1 1 0 2:1 4



2. Turecko 2 1 0 1 4:4 3



3. Švédsko 2 0 1 1 2:3 1

Tabuľka:



1. Škótsko 2 1 0 1 3:2 3



2. Izrael 2 1 0 1 2:2 3



3. Albánsko 2 1 0 1 1:2 3

Tabuľka:



1. Srsbko 3 2 1 0 5:2 7



2. Rumunsko 3 1 2 0 4:3 5



3. Čierna Hora 3 1 1 1 2:2 4



4. Litva 3 0 0 3 1:5 0

Tabuľka:



1. Kosovo 3 2 1 0 5:1 7



2. Azerbajdžan 3 1 2 0 4:1 5



3. Faerské ostr. 3 1 0 2 3:6 3



4. Malta 3 0 1 2 3:7 1

Bratislava 12. októbra (TASR) - Futbalisti Portugalska si upevnili post lídra 3. skupiny A-divízie Ligy národov. Aj bez Cristiana Ronalda triumfovali vo štvrtok v Chorzówe nad domácim Poľskom 3:2 a po dvoch dueloch majú na konte plný počet bodov. Úradujúci majstri Európy sú tak veľmi blízko k postupu do semifinále súťaže.Poliaci síce viedli od 18. minúty vďaka presnej hlavičke Krzysztofa Piateka po rohovom kope, hostia však ešte do prestávky skóre otočili. Po polhodine hry vyrovnal André Silva a v 42. minúte poslal loptu do vlastnej bránky Kamil Glik. Náskok Portugalčanov poistil krátko po zmene strán Bernardo Silva, v 77. minúte Jakub Blaszczykowski už iba zmiernil prehru Poliakov. V ich drese odohral stý reprezentačný zápas kapitán Robert Lewandowski, rekordných 103 má po štvrtku na konte Blaszczykowski.V Kaliningrade diváci gól v súboji domáceho Ruska so Švédskom nevideli. Rusi sú na čele skupiny so štyrmi bodmi, pre hostí je to prvý bod z dvoch duelov.Škótsko prehralo v 1. skupine C-divízie v Haife s Izraelom 1:2. Charlie Mulgrew premenil v prvom polčase penaltu, domáci vyrovnali v 52. minúte zásluhou Dora Peretza a potom využili presilovku po vylúčení Johna Souttara. Štvrťhodinu pred koncom rozhodol vlastný gól Kierana Tierneyho a Izrael sa bodovo dotiahol na svojho súpera. Tri body má na konte aj tretí účastník skupiny Albánsko.V 4. skupine rovnakej divízie je na čele Srbsko po víťazstve 2:0 na ihrisku Čiernej Hory, oba góly dal Aleksandar Mitrovič. Na druhú priečku poskočili Rumuni vďaka výhre nad Litvou vo Vilniuse 2:1. V 94. minúte zariadil tri body pre hostí Alexandru Maxim.2:3 (1:2)18. Piatek, 77. Blaszczykowski – 31. A. Silva, 42. Glik (vlastný), 52. B. Silva0:02:1 (0:1)52. Peretz, 75. Tierney (vlastný) - 26. Mulgrew (z 11 m), ČK: 61. Souttar (Škót.) po 2. ŽK1:2 (0:1)90. Žulpa - 13. Chipciu, 90.+4 Maxim0:2 (0:1)18. a 81. Mitrovič (prvý z 11 m)0:3 (0:1)29. a 85. De Oliveira (druhý z 11 m), 67. Nazarov3:1 (1:0)30. a 81. Kololli, 68. Muriqi - 51. Agius, ČK: 70. Mifsud (Malta) po 2. ŽK