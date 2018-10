Škrtelove dva dôvody na radosť sú represtovka a pomoc Čišovskému

Po stretnutí venoval stopér Fenerbahce Istanbul svoj dres do dražby. Získané financie pôjdu na pomoc bývalému slovenskému reprezentantovi Mariánovi Čišovskému.

Trnava 13. októbra (TASR) - Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Martin Škrtel nastúpil proti Česku na jubilejný stý medzištátny zápas. Význam dosiahnutého míľniku si však vzhľadom na prehru 1:2 s Českom uvedomí podľa vlastných slov až neskôr.



Slováci neboli horším tímom, ale pykali za nevyužité šance Ondreja Dudu a predovšetkým Róberta Maka. Ich súper bol efektívny, po chybách v strede obrany sa gólovo presadili útočníci Michael Krmenčík a Patrik Schick, ktorí pripravili novému trénerovi Jaroslavovi Šilhavému víťaznú premiéru na lavičke.



"Stý zápas je pekný, možno si to viac uvedomím neskôr. Teraz prevládajú pocity smútku a sklamania. Futbal je o chybách, Česi svoje šance premenili a my nie. V druhom polčase sme ich dostali pod tlak a keď sme sa nadychovali k náporu, tak sme druhýkrát inkasovali," zhrnul Škrtel svoje dojmy zo zápasu.



Slováci po prehre 0:1 na Ukrajine potrebovali v sobotu v Trnave výsledkovo uspieť, ideálne trojbodovo. Po vyrovnávajúcom góle Mareka Hamšíka boli bližšie k víťazstvu, napokon však odchádzali do kabín smutní po prehre.



"Šanca je minimálna, ale pokiaľ existuje, budeme sa o ňu biť. Sú pred nami dva zápasy, doma s Ukrajinou a v Česku. Pokúsime sa v nich zvíťaziť," povedal Škrtel na margo šancí slovenského tímu v 1. skupine B-divízie.



Po stretnutí venoval stopér Fenerbahce Istanbul svoj dres do dražby. Získané financie pôjdu na pomoc bývalému slovenskému reprezentantovi Mariánovi Čišovskému, ktorý bojuje s ťažkou chorobou ALS. "Verím, že môj a tiež český dres sa vydražia za slušnú cenu a peniaze poputujú Mariánovi, pretože ho stále vnímame ako jedného z nás," vyzdvihol Škrtel charitatívnu myšlienku.