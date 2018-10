Nemohúcnosť Lewandowského v poľskej reprezentácii trvá už 597 minút

Okrem Lewandowskeho čaká dlhú dobu na gól aj ďalší útočník Arkadiusz Milik, ktorý nenapol sieť v reprezentačných farbách viac ako osem hodín (514 minút).

Bratislava 15. októbra (TASR) - Futbalisti Poľska zostúpili po nedeľňajšej prehre s Talianskom 0:1 do B-divízie Ligy národov. O jediný gól stretnutia sa postaral v 92. minúte Cristiano Biraghi, ktorý ho venoval zosnulému kapitánovi AC Fiorentina a reprezentačnému kolegovi Davidovi Astorimu. Kanonier "bialo-czerwonych" Robert Lewandowski čaká na gól v reprezentačnom tíme už 597 minút.



Zverenci trénera Roberta Manciniho si pripísali premiérové víťazstvo v novovzniknutej súťaži a za lídrom tejto trojčlennej skupiny Portugalskom zaostávajú o dva body, odohrali však o zápas viac. Pre Poliakov tento výsledok znamená zostup do B-divízie Ligy národov. Okrem Lewandowskeho čaká dlhú dobu na gól aj ďalší útočník Arkadiusz Milik, ktorý nenapol sieť v reprezentačných farbách viac ako osem hodín (514 minút). Na trénera Jerzyho Brzeczeka sa po stretnutí zniesla vlna kritiky: "Viem, že systém, ktorý hráme, nám vôbec nepasuje. Musíme skúsiť niečo iné," citoval slová trénera portál przegladsportowy.pl.



Pre Taliansko môže byť táto výhra impulzom k ďalším víťazstvám. "Squadra azzura" naposledy zvíťazila v súťažnom zápase v októbri na pôde Albánska. "Sme tím, ktorý je ťažké umlčať. Vždy sa postavíme a bojujeme. Musíme v tom pokračovať," povedal Biraghi pre Gazzetta dello Sport. Strelec jediného gólu v zápase sa presadil v nadstavenom čase, svoj zásah venoval zosnulému Astorimu. Toho v marci našli mŕtveho v hotelovej izbe, neskôr lekári zistili, že príčinou smrti bolo zlyhanie srdca. "Jeho smrť sa nás dotkla, ale stále je tu s nami. Ak som dnes v reprezentácii, tak vďaka Davidovi, ktorý ma veľa naučil. Moja prvá myšlienka vždy ide k nemu."



Spokojný bol aj tréner Mancini, ktorý ako príklad víťaznej mentality pre svoj tím uviedol Portugalčanov, na ktorých stráca Taliansko v tabuľke dva body. "Musíme myslieť na to, ako vyhrať aj na úkor pekného futbalu. Portugalsko neraz ukázalo, že vie hrať takéto zápasy. My teraz máme šancu dostať sa na majstrovstvá Európy, to je náš cieľ. Musíme mať takúto mentalitu, výsledok je zásadný."



Taliansko sa s Portugalskom stretne 17. novembra v Miláne, prvý vzájomný zápas vyhrali Portugalci 10. septembra v Lisabone 1:0.