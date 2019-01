Majiteľom a prezidentom Lokomotívy Košice sa stal Ukrajinec Dovhanyč

Ukrajinský podnikateľ dlhodobo pôsobí na Slovensku i v západnej Európe, do futbalu však vstúpil až príchodom do košickej Lokomotívy.

Košice 25. januára (TASR) - Po dlhšom období neistoty je vo futbalovom klube Lokomotíva Košice jasnejšie. Majiteľom a zároveň prezidentom klubu sa stal ukrajinský podnikateľ so slovenským občianstvom Jurij Dovhanyč, ktorý má v novej pozícii jasné vízie. Novými tvárami sú aj ôsmi Brazílčania, ktorí sú v Košiciach na skúške.



Ukrajinský podnikateľ dlhodobo pôsobí na Slovensku i v západnej Európe, do futbalu však vstúpil až príchodom do košickej Lokomotívy. "Futbal mám rád ako asi väčšina chlapov. Mám známych, ktorí pracujú v Brazílii a vedia do Európy dodať kvalitných futbalistov. Lokomotíva sa v decembri dostala do zlej situácie. Všetko do seba akosi zapadlo a priviedlo ma to k rozhodnutiu pustiť sa do tohto projektu," citovala Dovhanyča stránka profutbal.sk.



Košickej Lokomotíve patrí po jesennej časti predposledná priečka v druhej najvyššej súťaži, takže primárnym cieľom do najbližšieho obdobia bude záchrana. „Chceme sa udržať v druhej lige. To je nateraz všetko. Počas jarnej časti budeme nastavovať ďalšie ciele, vzhľadom na to, ako sa nám bude dariť a aké budeme mať výsledky," uviedol Dovhanyč.



Príchodom nového majiteľa sa zatiaľ nezmenilo zloženie realizačného tímu. Lokomotívu naďalej povedú Bohumil Andrejko a Ľuboš Benkovský, pričom v práci s legionármi by im mal vypomáhať zahraničný tréner. Očakávaný príchod viacerých legionárov je ďalšou z noviniek v klube. "Na skúške máme osem brazílskych futbalistov. Ak nám nezapasujú do kádra, tak vieme priviesť aj ďalších. Ide o mladých hráčov do 22 rokov, ktorí prešli futbalovou školou v Sao Paule. Veríme, že aj vďaka nim sa nám bude dariť vyhrávať zápasy a udržať sa v druhej najvyššej súťaži," poznamenal Dovhanyč.



V pôvodných plánoch klubu bolo sústredenie v Turecku. To sa však napokon neuskutoční najmä preto, aby mali legionári z Brazílie viac času na adaptáciu v prostredí, v ktorom odohrajú zápasy v úvode jarnej časti. Namiesto Turecka však hráči Lokomotívy pocestujú na sústredenie do športovo-rekreačného areálu na Ukrajinu.