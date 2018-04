Madridské derby víťaza nemalo, Simeone: Chceli sme na Reale vyhrať

Real doma nevyužil šancu znížiť štvorbodové manko na svojho mestského rivala a klesol až na štvrtú priečku tabuľky, keď ho predstihla Valencia.

Madrid 9. apríla (TASR) - Remíza 1:1 v nedeľňajšom 270. madridskom derby v španielskej futbalovej lige medzi Realom a Atleticom najviac prospela Barcelone. Tá zvýšila náskok na čele súťaže už na 11 bodov a opäť sa priblížila k zisku titulu. Real doma nevyužil šancu znížiť štvorbodové manko na svojho mestského rivala a klesol až na štvrtú priečku tabuľky, keď ho predstihla Valencia.



"Je to škoda, pretože sme si zaslúžili viac ako bod. Ale na konci sme zasa mohli inkasovať a prehrať, tak to vo futbale chodí," hodnotil pre agentúru AP kouč Zinedine Zidane, ktorý pred odvetou štvrťfinále Ligy majstrov s Juventusom šetril napríklad Luku Modriča či Casemira. Útočník Karim Benzema začal na lavičke, Cristiana Ronalda vystriedal v 64. minúte.



Realu k triumfu nepomohol ani 650. gól Ronalda v kariére. Kanonier domácich otvoril skóre v 53. minúte, keď presným volejom pohotovo využil center Garetha Balea z ľavej strany. Potvrdil tak streleckú fazónu, v uplynulých desiatich dueloch vo všetkých súťažiach nastrieľal až 20 gólov. Zo 650 kariérnych dosiahol 446 za Real, 118 za Manchester United, 81 v drese portugalskej reprezentácie a päť za Sporting Lisabon. Odpoveď Atletica ale bola rýchla - už o štyri minúty neskôr vyrovnal Antoine Griezmann, keď trafil do odkrytej bránky po predchádzajúcom zákroku brankára Keylora Navasa pred Vitolom.



Atletico tak neprehralo na štadióne Santiago Bernabeua v lige už viac ako päť rokov, naposledy ešte 1. decembra 2012. Bod sa ale tentoraz koučovi Diegovi Simeonemu málil: "Nie som spokojný, pretože sme chceli vyhrať. Tri body sme potrebovali, aby sme držali aký-taký kontakt s Barcelonou. Naším cieľom je vždy hrať najlepšie proti gigantom ako sú Real a Barcelona. A ako fanúšik Atletica by som bol pyšný na to, ako s nimi bojujeme."