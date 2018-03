Majiteľ PAOK Solún sa ospravedlnil za svoje správanie v šlágri s AEK

Po tom, čo rozhodcovia v nadstavenom čase neuznali gól domácich na 1:0, šéf domáceho klubu Ivan Savvidis vtrhol na ihrisko so zbraňou.

Solún 13. marca (TASR) - Solúnsky prokurátor nariadil vyšetrovanie majiteľa PAOK po incidente z nedeľňajšieho nedohraného šlágra 25. kola gréckej futbalovej ligy s AEK Atény. Po tom, čo rozhodcovia v nadstavenom čase neuznali gól domácich na 1:0, šéf domáceho klubu Ivan Savvidis vtrhol na ihrisko so zbraňou.



Po kontroverznom momente vbehli na trávnik fanúšikovia a v spoločnosti svojich bodyguardov a s pištoľou za opaskom aj Savvidis. Jeho správanie ostro odsúdila Medzinárodná futbalová federácia (FIFA), grécka vláda prerušila najvyššiu futbalovú súťaž v krajine. Podľa agentúry AP prokurátor nariadil vyšetriť, prečo polícia ignorovala rozkaz zatknúť majiteľa PAOK na ihrisku. So zbraňou v púzdre, ktorú má v legálnej držbe, neurobil žiadny zreteľný pohyb, odhodil však kabát, aby ju bolo jasne vidno. Polícia ho začala vyšetrovať za neoprávnený vstup na ihrisko a držbu predmetu, ktorý mohol spôsobiť zranenie.



Savvidis sa v utorok za svoje správanie ospravedlnil. "Bola to z mojej strany emotívna reakcia na verdikt rozhodcu a celkovo negatívnu situáciu v gréckom futbale. Mojím jediným zámerom bolo ochrániť desiatky tisícov fanúšikov PAOK pred provokáciami a konfliktmi, aby sa vyhlo obetiam," uviedol na svoju obranu.



Situácia sa vyhrotila po tom, čo rozhodcovia v nadstavenom čase neuznali pre údajný ofsajd gól Fernanda Varelu na 1:0. Hlavný arbiter najprv jeho presný zásah, ktorý by aktuálne tretiemu tímy ligy výrazne pomohol v boji o majstrovský titul, uznal, napokon však verdikt zmenil a ponechal v platnosti skóre 0:0.



Za PAOK nastúpil od 55. minúty slovenský reprezentant Róbert Mak. V štruktúrach klubu pôsobí na pozícii športového riaditeľa aj bývalý slovenský rozhodca Ľuboš Micheľ.