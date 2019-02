Manchester City na čele Premier League, Guardiola: Nikdy sa nevzdávať

Úradujúci majster sa vďaka trojbodovému zisku zo súboja s Evertonom dostal na čelo tabuľky o skóre pred FC Liverpool, ktorý však odohral o zápas menej.

Liverpool 7. februára (TASR) - Futbalisti Manchestru City zvíťazili v stredajšom súboji 27. kola anglickej Premier League na trávniku Evertonu 2:0. Úradujúci majster sa vďaka trojbodovému zisku dostal na čelo tabuľky o skóre pred FC Liverpool, ktorý však odohral o zápas menej.



O triumfe hostí rozhodli góly Aymerica Laporta a Gabriela Jesusa, ktoré padli v nadstavených časoch oboch polčasov. Duel sa hral ako predohrávka, keďže 24. februára budú hrať Citizens vo Wembley finále Ligového pohára proti Chelsea Londýn.



"Pred mesiacom sme strácali na Liverpool desať bodov, teraz je reálna iná situácia. Ešte pred pár dňami sme mohli strácať sedem bodov, teraz sme lídrom ligy. To je najlepšia odpoveď. Lekcia je, nikdy sa nevzdať. To platí pre všetkých športovcov. Skúšať vyhrať, lebo život sa môže zmeniť kedykoľvek," citovala po zápase agentúra AP španielskeho tréner City Pepa Guardiolu.



Červená polovica Liverpoolu síce živila nádej, že v Goodison Parku ich mestský rival proti majstrovi zaboduje, ale zverenci trénera Marca Silvu si neustrážili závery polčasov. "Je to veľká frustrácia, keď dostanete gól v 47. minúte prvého polčasu, resp. v 97. minúte zápasu. Nechcem už hovoriť o štandardných situáciách, po ktorých tak často inkasujeme. Čo mám povedať, to poviem hráčom. Rozumiem, že sa ma na to pýtate, ale to je niečo v hlavách hráčov a musíme na tom pracovať," povedal Silva.