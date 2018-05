Mak pri rozlúčke s ligovou sezónou na ihrisku so synmi

Budúci týždeň sa uskutoční finále Gréckeho pohára medzi PAOK-om a AEK Atény.

Solún 6. mája (TASR) - Futbalisti PAOK-u Solún v kádri so slovenským reprezentantom Róbertom Makom sa rozlúčili so svojimi divákmi víťazstvom 3:0 nad Plataniasom. Bol to posledný domáci duel sezóny 2017/2018. PAOK obsadil v gréckej lige druhú priečku a vybojoval si účasť v Lige majstrov.



"S našimi vynikajúcimi priaznivcami sme sa rozlúčili tak, ako sa patrí. Z našej strany to bol výborný futbal, diváci sa dobre zabávali,“ povedal Mak pre svoju oficiálnu webovú stránku, Celý tím PAOK-u vyšiel na ihrisko aj s deťmi. Maka sprevádzali jeho synovia Robin a Alexej.



Budúci týždeň sa uskutoční finále Gréckeho pohára medzi PAOK-om a AEK Atény. ,,Na duel sa poriadne pripravíme. Chceme dokázať, že sme v Grécku najlepší a aj ligový primát mal patriť nám,“ dodal slovenský legionár.