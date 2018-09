Mak prispel gólom k postupu Zenitu do osemfinále Ruského pohára

Slovenský futbalista sa presadil v 35. minúte.

Petrohrad 27. septembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Róbert Mak je pri streleckej chuti. V stredu prispel gólom k víťazstvu Zenitu Petrohrad na pôde FC Volgar Astrachan 4:0 a k postupu do osemfinále Ruského pohára. Mak sa presadil v 35. minúte.



"Dostal som výbornú prihrávku z ľavej strany a zblízka som trafil pod brvno. Dominovali sme hlavne v prvom polčase. Mali sme prevahu, domáci ani raz nevystrelili na našu bránku. Som rád, že som skóroval. No najdôležitejšie je to, že sme vyhrali a ideme ďalej,“ uviedol pre svoju webovú stránku Mak, ktorý mal prsty aj v treťom góle Zenitu.