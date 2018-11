Manchester City údajne kryl výdavky na hráčov cez fiktívnu spoločnosť

K machináciám malo prísť v roku 2014.

Londýn 6. novembra (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester City údajne v minulosti založil fiktívnu spoločnosť, prostredníctvom ktorej kryl výdavky na nákup hráčov v hodnote desiatok miliónov libier. Chcel sa tak vyhnúť trestu od UEFA za porušenie pravidiel finančnej fair play (FFP). Informoval o tom nemecký magazín Der Spiegel na základe dokumentov od investigatívnej platformy Football Leaks.



Finančná skupina Abu Dhabi United Group, ktorá vlastní manchesterský klub, mala prostredníctvom fiktívnej spoločnosti Fordham Sports Management odkúpiť autorské práva na fotky hráčov City a umelo tak znížiť stratu klubu až o 30 miliónov eur. K spomínaným machináciám malo prísť v roku 2014. V prípade, že by UEFA odhalila porušenie pravidiel, hrozilo "Citizens" vyradenie z Ligy majstrov.



Na obvinenia voči svojmu klubu reagoval v utorok aj kouč Pep Guardiola: "Samozrejme, že klubu dôverujem. Neviem, čo sa stalo. Som tréner, sústredím sa hlavne na to, čo sa deje na ihrisku a v šatni. Som súčasťou tohto klubu a podporujem ho. Robíme to, čo je potrebné. Samozrejme, podľa pravidiel."



Der Spiegel citoval aj z internej komunikácie klubu: "Bez dodatočných príjmov nebudeme schopní dodržať FFP UEFA,” sťažoval sa výkonný riaditeľ klubu Ferran Soriano. Pravidlá UEFA sú vraj postavené tak, aby kontrolovali rozmach "nových" veľkoklubov ako Manchester City a Paríž St. Germain. “Musíme s tým bojovať a byť pri tom neviditeľní. Inak nás označia za nepriateľov futbalu.“



Meno úradujúceho anglického šampióna sa v súvislosti s Football Leaks ocitlo v médiách už minulý piatok. Podľa Der Spiegel sa mali funkcionári klubu vyhrážať UEFA podniknutím právnych krokov, v prípade, že klub vyradia z Ligy majstrov za porušenie FFP. UEFA nakoniec údajne uzavrela s City dohodu, podľa ktorej sa mal klub vzdať odmien za účasť v LM v hodnote 20 miliónov eur. Klub pravosť dokumentov nepoprel.