Manchester United je vo finále FA Cup-u, Mourinho: Zaslúžili sme si to

Londýn 22. apríla (TASR) - Jose Mourinho doviedol futbalistov Manchestru United do tretieho pohárového finále počas svojho doterajšieho pôsobenia na lavičke "červených diablov". Zverenci portugalského trénera zvíťazili v sobotňajšom semifinále FA Cup-u nad Tottenhamom Hotspur 2:1 a "kohúti" tak prehrali v tejto fáze najstaršej pohárovej súťaže na svete už osemkrát v sérii.



Hráči Tottenhamu sa dostali do vedenia v 11. minúte, keď sa po presnom centri Christiana Eriksena presadil Dele Alli. Manchester však onedlho vyrovnal gólom Alexisa Sancheza, ktorý skóroval po centri Paula Pogbu netradične hlavou. Postupový presný zásah zaznamenal v 62. minúte po strele z hranice šestnástky defenzívny stredopoliar "červených diablov" Ander Herrera.



"Zaslúžili sme si vyhrať, pretože sme boli lepší väčšinu zápasu. Inkasovaný gól nás trochu pribrzdil, ale postupne sme preberali iniciatívu. V druhom polčase sme priebeh duelu kontrolovali. Ďakujem našim fantastickým priaznivcom," citovala Mourinha oficiálna klubová stránka.



Kouč "kohútov" Mauricio Pochettino uznal kvality svojho súpera. "Začali sme veľmi dobre a vyrovnávajúci gól sme nemali dostať, lebo dovtedy sme boli lepší. United majú vynikajúcich hráčov a zápasy proti nim sú vždy veľmi náročné, pretože sú dobrí úplne vo všetkom. Napriek prehre som však spokojný s našim výkonom. Teraz sa musíme sústrediť na vybojovanie si miestenky do budúcoročnej Ligy majstrov," povedal Pochettino pre portál tottenhamhotspur.com.