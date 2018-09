POHÁROVÁ FACKA: Manchester United vypadol už v 3. kole Ligového pohára

Ligový pohár (Carabao Cup) - 3. kolo (šestnásťfinále, hrá sa na jeden zápas):



Burton Albion - FC Burnley 2:1, Wycombe Wand. - Norwich City 3:4, Oxford United - Manchester City 0:3, FC Millwall - FC Fulham 1:3, AFC Bournemouth - Blackburn Rovers 3:2, Preston North End - FC Middlesbrough 2:2, 3:4 na strely z 11 m, Wolverhampton Wanderers - Leicester City 0:0, 1:3 na 11 m, FC Blackpool - Queens Park Rangers 2:0, Manchester United - Derby County 2:2, 7:8 na 11 m, West Bromwich Albion - Crystal Palace 0:3

Londýn 26. septembra (TASR) - Futbalisti Manchestru United prekvapujúci vypadli už v 3. kole anglického Ligového pohára (šestnásťfinále). Úradujúci vicemajster prehral v utorok doma s Derby County 7:8 na strely zo značky pokutového kopu po tom, čo sa zápas v riadnom hracom čase skončil nerozhodne 2:2.Favorit síce viedol na Old Trafforde už od 3. minúty po presnom zásahu Juana Matu, no v druhom polčase prišli veľké chvíle Derby, ktoré účinkuje v druhej najvyššej súťaži Championship. Najprv v 59. minúte vyrovnal Harry Wilson a v 85. minúte poslal outsidera senzačne do vedenia Jack Marriott. Medzitým videl v 67. minúte červenú kartu brankár ManU Sergio Romero, ktorý zahral rukou mimo vlastnej šestnástky. Zverenci trénera Joseho Mourinha aj v desiatich hráčoch vrhli všetky sily do útoku a odvrátili prehru v riadnej hracej dobe, keď v piatej minúte nadstaveného času vyrovnal striedajúci Marouane Fellaini. O víťazovi tak musel rozhodnúť rozstrel, keďže v Ligovom pohári nenasledujú za nerozhodného stavu predĺženia. Prvých sedem exekútorov na oboch stranách sa nemýlilo, v ôsmej sérii premenil jedenástku za hostí Richard Keogh, kým pokus domáceho Phila Jonesa zneškodnil brankár hostí Scott Carson. Z postupu mal veľkú radosť tréner Derby - bývalý dlhoročný anglický reprezentant Frank Lampard, ktorý vyradil svojho bývalého kouča, Mourinho ho v minulosti viedol počas dvoch zastávok v londýnskej Chelsea.