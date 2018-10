Manchestru United vyšiel obrat v závere, Mourinho: Lov na človeka

Britské médiá už špekulovali o jeho predčasnom konci vo funkcii, keďže červení diabli zažili najhorší vstup do sezóny za uplynulých 29 rokov.

Manchester 8. októbra (TASR) - Futbalisti Newcastle United sú aj po ôsmom kole anglickej Premier League bez víťazstva. Slovenský brankár Martin Dúbravka predviedol na ihrisku Manchestru United niekoľko výborných zákrokov, jeho tím ale neudržal náskok 2:0 a na Old Trafford prehral 2:3. Obrat domácich dokonal v poslednej minúte riadneho času hlavičkou Alexis Sanchez.



Newcastle pritom na pôde favorita viedol už v 10. minúte o dva góly. "Odštartovali sme príliš nervózne, mužstvo sa nevedelo vyrovnať s tlakom, ktorý nám velil bodovať naplno. Všetko sa zmenilo v prestávke. V kabíne sme sa rozprávali, všetci, a v druhom polčase bolo všetko inak - duch tímu, viera v obrat v zápase. Potrebovali sme toto víťazstvo, všetko je teraz lepšie," povedal po stretnutí kouč United Mourinho.



Britské médiá už špekulovali o jeho predčasnom konci vo funkcii, keďže "červení diabli" zažili najhorší vstup do sezóny za uplynulých 29 rokov. "Je to lov na človeka," hneval sa Mourinho po zápase s Newcastlom, kritiku na svoju osobu označil za "zlomyseľnosť". "Mám 55 rokov, ale prvýkrát som sa stretol s takýmto štvaním. Viem sa s tým vyrovnať, viem s tým žiť. Ale nedokážu to všetci moji hráči a preto sme boli na začiatku nervózni. Je príliš veľa zlomyseľnosti v niečom, čo by malo byť krásne. Zvládnem to, aj keď som z toho trochu smutný."



Domáci sa zdvihli a trikrát gólovo udreli až v záverečnej dvadsaťminútovke. Slovenského brankára v drese "The Magpies" ako prvý prekonal až v 70. minúte technickou strelou z priameho kopu Juan Mata. O šesť minút neskôr vyrovnal Anthony Martial a striedajúci Alexis Sanchez v závere zariadil pre United tri body. "Bolo ťažké sa vzchopiť po prvom polčase. Ale kouč nám v kabíne zdôraznil, aby sme sa správali ako muži, nebáli sa a jednoducho hrali futbal. Tak sme to urobili," povedal stredopoliar Maroune Fellaini. United sa tak posunuli priebežne na ôsmu priečku tabuľky.