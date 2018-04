Maradona reagoval na Hamšíkov darček, poslal mu svoj dres SSC

Tridsaťročný Hamšík už predstihol Maradonu o štyri presné zásahy.

Neapol 12. apríla (TASR) - Diego Maradona poslal slovenskému futbalistovi Marekovi Hamšíkovi svoj neapolský dres. Legendárny Argentínčan tak reagoval na darček od kapitána "Partenopei" z minulého týždňa, keď mu Hamšík poslal svoj dres zo zápasu, v ktorom vyrovnal Maradonov rekord v počte strelených gólov za taliansky klub.



"Marek, bolo pre mňa veľkou cťou, že si mi venoval dres, v ktorom si vyrovnal môj rekord v počte gólov za Neapol. Veľa hráčov pôsobilo v modrom drese, no výraznejšie sa nepresadili. My sme dvaja, ktorí milujú modrý dres SSC a zapísali sme sa aj do histórie klubu. Marek, ešte raz ti gratulujem k prekonaniu rekordu. Veľké objatie od tvojho priateľa Diega," citovala Maradonove slová oficiálna webová stránka slovenského stredopoliara.



Tridsaťročný Hamšík už predstihol Maradonu o štyri presné zásahy a momentálne má na konte 119 gólov v drese SSC Neapol.