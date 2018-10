Mariners ponúkli Boltovi zmluvu, tvrdí agent. Tréner však nič nevie

Osemnásobný olympijský šampión bol v tíme Central Coast Mariners na skúške a minulý týždeň sa v generálke na štart sezóny austrálskej futbalovej A-League blysol dvomi gólmi.

Sydney 21. októbra (TASR) - Jamajčan Usain Bolt dostal ponuku na kontrakt od austrálskeho futbalového klubu Central Coast Mariners. V nedeľu to uviedol jeho dlhoročný agent Ricky Simms, no podrobnosti nezverejnil.



"Áno, Usainovi ponúkli kontrakt, no v tejto fáze to nebudem ďalej komentovať," uviedol Simms pre austrálske médiá.



O ponuke však nič nevie tréner klubu Mike Mulvey. "Uvedomujem si, aká dôležitá je táto správa pre celý svet, no sú to iba špekulácie. Neviem nič o ponuke," uviedol.



Tridsaťdvaročný Bolt dúfal, že v Austrálii naštartuje svoju futbalovú kariéru. Mariners odštartovali nový ročník A-League v nedeľu remízou s Brisbane Roar 1:1.