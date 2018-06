Maroko chce organizovať MS 2030, potvrdil minister športu Alami

Severoafrická krajina sa doteraz pokúšala o možnosť usporiadať mundial päťkrát, no vždy neúspešne.

Rabat 14. júna (TASR) - Maroko sa bude usilovať o usporiadanie futbalových majstrovstiev sveta v roku 2030. Potvrdil to tamojší minister športu Rachid Talbi Alami iba deň po tom, čo Maroko neuspelo v hlasovaní o organizáciu MS 2026. Tie sa budú konať v Spojených štátoch amerických, Kanade a Mexiku.



Severoafrická krajina sa doteraz pokúšala o možnosť usporiadať mundial päťkrát, no vždy neúspešne. Na "čiernom kontinente" sa majstrovstvá sveta konali iba raz, keď v roku 2010 bola hostiteľom Juhoafrická republika. Na vtedajšom šampionáte sa predstavila prvýkrát v histórii samostatnosti aj slovenská reprezentácia, ktorá sa prebojovala do osemfinále, kde nestačila na Holandsko (1:2). Informáciu priniesla agentúra APA.