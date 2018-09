Matič dohrával minulú sezónu s bolesťami, pomohla až operácia

Počas uplynulého víkendu chýbal bývalý hráč MFK Košice v zostave United pri remízovom zápase s Wolverhamptonom Wanderers (1:1), odpykával si trest za červenú kartu.

Manchester 24. septembra (TASR) – Srbský futbalista Nemanja Matič priznal, že minulú sezónu dohrával s bolesťami. Pre problémy s brušným svalstvom musel po MS v Rusku absolvovať operáciu a vynechal aj predsezónnu prípravu svojho klubového zamestnávateľa Manchestru United.



Matič tvrdí, že po zákroku sa už cíti dobre: "Mal som toto zranenie niekoľko mesiacov a keď som šiel do Ameriky, tak hneď na prvom tréningu som sa necítil dobre. Požiadal som lekára, nech sa na to pozrie. Následne som sa podrobil operácii vo Philadelphii, pretože po röntgenovom vyšetrení lekár odporučil chirurgický zákrok. Vravel, že je to jediný spôsob, ako problém vyriešiť. Teraz sa cítim dobre. Niekedy môžete hrať cez bolesť, v závere minulej sezóny to bol aj môj prípad, ale nedá sa v tom pokračovať dlhodobo. Preto bolo najlepšie ísť na operáciu, aby som nechýbal mužstvu počas sezóny," dodal stredopoliar "červených diablov".



Počas uplynulého víkendu chýbal bývalý hráč MFK Košice v zostave United pri remízovom zápase s Wolverhamptonom Wanderers (1:1), odpykával si trest za červenú kartu.