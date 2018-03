SR 19 prehrala s Kosovom a v kvalifikácii ME obsadila poslednú priečku

Kvalifikácia ME hráčov do 19 rokov - Elite - 5. skupina:



Kosovo - Slovensko 2:1 (1:0)

Góly: 29. Kryeziu, 54. Salihu - 90. Brenkus, ČK: 28. Kopas, 90.+4 Bednár (obaja SR)



zostava SR 19: Slančík - Tomič, Kopas, Bednár, Kozlovský - Filinský (46. Brenkus) - Kovaľ (67. Kovaľ), Vician, Sluka, Grešák - Kraľovič (46. Moško).



ďalší výsledok:



Portugalsko - Írsko 4:0 (2:0)



konečná tabuľka:



1. Portugalsko 3 3 0 0 10:0 9

2. Írsko 3 1 1 1 4:5 4

3. Kosovo 3 1 0 2 2:9 3

4. SLOVENSKO 3 0 1 2 2:4 1

Felgueiras 28. marca (TASR) - Slovenskí futbalisti do 19 rokov obsadili v 5. skupine elitnej fázy kvalifikácie ME poslednú štvrtú priečku. Zverenci trénera Antona Malatinského v záverečnom dueli prehrali s Kosovom 1:2, dohrávali bez dvoch vylúčených hráčov.Šancu postúpiť na júlový šampionát do Fínska stratili mladí Slováci už predtým, keď remizovali s Írskom 1:1 a prehrali s Portugalskom 0:1. Spolu tak získali jediný bod. Na ME postúpil len víťaz skupiny, ktorým sa stalo suverénne domáce Portugalsko.