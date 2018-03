Tréner futbalistov SR do 21 rokov chce vyhrať oba zápasy s Albánskom

Nominácia:



brankári: Martin Vantruba (FC Spartak Trnava), Marek Rodák (Rotherham United FC), Adam Jakubech (Lille OSC)

obrancovia: Atila Varga (U.S. Arezzo), Juraj Chvátal (MŠK Žilina), Dávid Hancko (MŠK Žilina), Denis Vavro (FC Kodaň), Michal Sipľak (MKS Cracovia Krakov), Martin Šulek (AS Trenčín), Andrej Kadlec (FC Spartak Trnava), Richard Križan (FC Nitra)

stredopoliari: Lukáš Haraslín (Lechia Gdansk), Erik Jirka (FC Spartak Trnava), Roland Černák (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Jakub Hromada (SK Slavia Praha), Filip Lesniak (Aalborg BK), Christián Herc (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Nikolas Špalek (Brescia Calcio), Jozef Urblík (FK Vysočina Jihlava), René Kotrík (FC Nitra), Milan Dimun (MKS Cracovia Krakov)

útočníci: Filip Balaj (MŠK Žilina), Samuel Mráz (MŠK Žilina)

Šamorín 18. marca (TASR) - Na zraze slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov pred kvalifikačným dvojzápasom ME 2019 s Albánskom (23. marca v Tirane a 27. marca v Žiline) sa v nedeľu popoludní zišlo v Šamoríne 15 hráčov.cituje internetová stránka futbalsfz.sk trénera dvadsaťjednotky Ota Brunegrafa.pokračoval tréner.Pre Brunegrafa je to premiérový reprezentačný zraz v pozícii hlavného trénera. Doterajší kouč dvadsaťjednotky Pavel Hapal prijal ponuku od Sparty Praha:povedal Brunegraf.