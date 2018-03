Dvojzápas SR 21 s Albánskom už v réžii Brunegrafa: Toto je nominácia

Nominácia SR 21 na kvalifikačné zápasy ME 2019 s Albánskom:



brankári: Adam Jakubech (OSC Lille), Marek Rodák (Rotherham United FC), Martin Vantruba (Spartak Trnava)

obrancovia: Juraj Chvátal, Dávid Hancko (obaja MŠK Žilina), Denis Vavro (FC Kodaň), Martin Šulek (AS Trenčín), Andrej Kadlec (Spartak Trnava), Richard Križan (FC Nitra), Michal Sipľak (MKS Cracovia Krakov), Atila Varga (U.S. Arezzo)

stredopoliari: Christián Herc (DAC 1904 Dunajská Streda), René Kotrík (FC Nitra), Jakub Hromada (SK Slavia Praha), Milan Dimun (MKS Cracovia Krakov), Lukáš Haraslín (KS Lechia Gdaňsk), Nikolas Špalek (Brescia Calcio), Filip Lesniak (Aalborg BK), Erik Jirka (FC Spartak Trnava), Jozef Urblík (FK Vysočina Jihlava)

útočníci: Samuel Mráz, Filip Balaj (obaja MŠK Žilina), Roland Černák (DAC 1904 Dunajská Streda)



náhradníci: Dávid Šipoš, Matúš Kuník, Andrej Fábry (všetci FC Nitra), Kristián Vallo, Miroslav Káčer, Róbert Polievka (všetci MŠK Žilina), Dalibor Takáč, Šimon Kupec (obaja MFK Ružomberok), Milan Kvocera (AS Trenčín), Lukáš Čmelík (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Matej Oravec (FC Spartak Trnava), Jakub Grič (MKS Sandecja Nowy Sacz), Šimon Štefanec (Hellas Verona FC),



realizačný tím:



hlavný tréner: Oto Brunegraf, tréner brankárov: Miroslav König, kondičný tréner: Peter Boďo, technický vedúci: Jakub Kojnok, lekár: Zsolt Fegyveres, fyzioterapeut: Martin Nozdrovický, masér: Juraj Ludík, kustódi: Marek Košáň, Patrik Fedor

Bratislava 13. marca (TASR) - Už pod vedením trénera Ota Brunegrafa odohrá slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov najbližšie dva marcové kvalifikačné zápasy ME 2019 proti Albánsku. "Sokolíci" najprv 23. marca budú čeliť súperovi v Tirane, o štyri dni 27. marca ho privítajú v Žiline.Slováci sú v 2. kvalifikačnej skupine až štvrtí. Na konte majú po 5 dueloch dve výhry a dve prehry so Španielskom aj domácu s Islandom. Ak chcú pomýšľať aspoň na baráž, už si nemôžu dovoliť zaváhať.Brunegraf, ktorý v utorok na tlačovej konferencii predstavil 23-člennú nomináciu, bude plniť úlohy hlavného trénera po Pavlovi Hapalovi. Český kormidelník, ktorý so SR 21 postúpil a úspešne účinkoval na ME v Poľsku minulý rok, už trénuje pražskú Spartu.zareagoval na odchod dlhoročného trénerského súputníka 45-ročný kouč. Ten zloženie výberu ešte konzultoval s Hapalom, konečná verzia však bola už v jeho réžii:dodal tréner, ktorý sa nateraz odmietol baviť, či by nasledovala Hapalove kroky na Letnú:Slovákom vypadli pre zranenia z výberu viacerí dôležití hráč ako László Bénes, Lukáš Čmelík, Miroslav Káčer či Dominik Kružliak.objasnil Brunegraf, ktorému sa po zranení vrátil do mužstva Lukáš Haraslín.