Guľa vidí pred ďalšími zápasmi kvalifikácie ME 2019 v mužstve energiu

Šamorín 9. októbra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov sa v Šamoríne v kompletnom zložení pripravuje na kvalifikačné zápasy proti Estónsku (12. októbra v Dunajskej Strede o 20.30 h) a v Severnom Írsku (16. októbra o 20.30 SELČ). Tréner Adrián Guľa na pondelňajšom zraze privítal 22 nominovaných hráčov, ku ktorým sa v priebehu dňa pripojil aj Nikolas Špalek.



Slovenskí mladíci mali v Šamoríne po septembrových triumfoch v príprave nad Talianskom (3:0) a v kvalifikácii na Islande (3:2) dobrú náladu. "Vieme, čo sme zažili počas septembrového dvojzápasu. Po kvalite hráčov a mužstva chceme ísť aj v týchto stretnutiach. Je to o chalanoch a ich nastavení. Je to o ich túžbe. Je tu dôvera v to, že vieme dosahovať kvalitné výkony a super výsledky. Cítime, že mužstvo zvládne najbližší zápas a postupne sa budeme pripravovať na Severných Írov," citoval oficiálny web SFZ trénera Guľu.



"Zdravotne sú všetci v poriadku. Chalani sú pripravení naskočiť do tréningového procesu, napriek tomu, že počas víkendov hrali ligové zápasy. Je tu energia, ktorú sme potrebovali cítiť a bola v tíme aj počas posledného zrazu," dodal.



Na zraze sa musí trénerský štáb zaobísť bez Dávida Hancka a Samuela Mráza, po ktorých siahol tréner A-tímu Ján Kozák. "Je to o konkurencii v mužstve. Tak ako som povedal na prvej konferencii, tak pre nás je každý hráč dôležitý. Už teraz sa ukazuje, prečo sme to deklarovali. Verím, že my budeme opäť tímoví a súdržní. Tým pádom budeme aj víťazní," zakončil Guľa.



SR 21 najskôr nastúpi v piatok o 20.30 h v Dunajskej Strede proti Estónsku. "Určite to nebude ľahký zápas. Keď sme hrali tam, chýbala nám trochu kondícia. Siahli sme si však na dno síl a za stavu 1:1 sme dali ten rozhodujúci gól, aj keď bol vlastný. Teraz to však bude iný duel. Všetci v našom tíme sme pripravení na vyššej úrovni. Stretnutie chceme zvládnuť trojbodovo a o výsledku rozhodnúť už v prvom polčase, aby sme sa pomaly mohli pripravovať na Severné Írsko, kde to bude rozhodujúci zápas," povedal o najbližších súperoch kapitán Denis Vavro.