VIDEO: Slovenskí futbalisti do 21 rokov zdolali Albánsko

Kvalifikácia ME 2019 futbalistov do 21 rokov



1. skupina:



Grécko - Česko 3:0 (2:0)

Góly: 7. Limnios, 31. Manthatis, 52. Saliakas, ČK: 49. Galanopoulos (Grécko)



Chorvátsko - Moldavsko 4:0 (1:0)

Góly: 35. a 50. Vlašič, 47. Jakoliš, 74. Karačič



Tabuľka:

1. Grécko 7 6 1 0 22:2 19

2. Chorvátsko 7 5 1 1 21:5 16

3. Bielorusko 6 3 1 2 8:6 10

4. Česko 6 3 1 2 10:12 10

5. Moldavsko 7 1 0 6 5:20 3

6. San Maríno 7 0 0 7 1:22 0



2. skupina:

Slovensko 21 - Albánsko 21 4:1 (2:0)



Góly: 45.+2 a 74. Mráz, 19. Haraslín, 71. Sipľak - 63. Manaj. Rozhodovali: Griffith - Bird, Bryant (všetci Wal.), ŽK: Vavro, Mráz - Manaj, Sulejmanov, Krymi, 2177 divákov



zostavy a striedania:



Slovensko 21: Rodák - Chvátal, Vavro, Hancko, Sipľak (80. Jirka) - Herc, Lesniak, Urblík (67. Dimun) - Špalek, Mráz (90. Balaj), Haraslín



Albánsko 21: Kastrati - Maloku, Ndoj, Toli (78. Nuri), Ceka (31. Hakaj) - Tafa, Cinari, Krymi - Kallaku (60. Sahiti), Manaj, Sulejmanov



Tabuľka:

1. Španielsko 5 5 0 0 16:5 15*

2. Slovensko 7 4 0 3 12:15 12

3. Severné Írsko 7 3 2 2 11:10 11

4. Island 6 2 2 2 7:6 8

5. Albánsko 7 1 3 3 7:11 6

6. Estónsko 6 0 1 5 6:12 1*

*Španielsko - Estónsko hralo sa od 19.30 h





3. skupina:

Gruzínsko - Dánsko 2:2 (1:1)

Góly: 31. Charaišvili, 62. Mikeltadze - 43. Skov, 75. Nissen



Poľsko - Litva 1:0 (0:0)

Góly: 78. Kownacki



Tabuľka:



1. Poľsko 6 4 2 0 14:6 14

2. Dánsko 6 4 1 1 22:7 13

3. Gruzínsko 7 2 2 3 9:15 8

4. Fínsko 5 1 3 1 8:11 6

5. Faerské o. 6 1 2 3 3:11 5

6. Litva 6 1 0 5 3:12 3



4. skupina:



Andorra - Holandsko 0:1 (0:1)

Gól: 41. Gröneveld



6. skupina:



Cyprus - Švédsko 0:1 (0:0)

Gól: 90.+7 Brorsson, ČK: 90.+8 Christodolou (Cyp.)



Turecko - Malta 4:2 (4:1)

Góly: 12. Caglayan, 17. Toköz, 20. Hümmet, 35. Cinar - 28. a 49. Nwoko



Tabuľka:



1. Belgicko 7 5 2 0 13:5 17

2. Švédsko 6 4 2 0 14:4 14

3. Maďarsko 6 3 2 1 10:6 11

4. Turecko 7 2 2 3 7:9 8

5. Cyprus 8 2 0 6 7:18 6

6. Malta 6 0 0 6 5:14 0



7. skupina:



Rakúsko - Macedónsko 2:0 (0:0)

Góly: 65. a 73. Honsak



8. skupina:



Švajčiarsko - Portugalsko 2:4 (2:0)

Góly: 4. Sow, 37. Cümart - 50. Tavares, 57. Horta, 64. Félix, 90. Dias



Lichtenštajnsko - Bosna a Hercegovina 0:4 (0:1)

Góly: 35. Čivič, 52. Čavar, 71. Memija, 90.+2 Gojak



Tabuľka:



1. Bosna a H. 7 5 0 2 19:5 15

2. Portugalsko 6 4 1 1 17:7 13

3. Rumunsko 6 3 3 0 9:3 12

4. Švajčiarsko 7 2 1 4 7:12 7

5. Wales 6 2 1 3 6:8 7

6. Lichtenštajnsko 6 0 0 6 1:24 0



9. skupina:



Kazachstan - Luxembursko 3:0 (2:0)

Góly: 10. a 13. Vorogovskij, 73. Fedin (11 m), ČK: 71. Sacras (Luxembursko)



Bulharsko - Slovinsko 3:0 (2:0)

Góly: 42. a 83. Despodov, 20. Vutov



Hlasy po zápase:



Oto Brunegraf, tréner SR 21: "Vyšší počet strelených gólov nás neskutočne teší. Zatiaľ sme všetky víťazné zápasy lámali ťažko, aj keď možno neboli všetky fázy úplne podľa našich predstáv, súboj sme zvládli. Dali sme dosť gólov, takže sa podarilo to, čo sme chceli."







Samuel Mráz, autor dvoch gólov SR 21: "Chceli sme dať čo najviac gólov. V prvom polčase nám futbal veľmi chutil, boli sme nebezpeční, druhé dejstvo bolo vyrovnanejšie, súper častejšie držal loptu. Podstatné bolo, že sme využili protiútoky a pridali sme ďalšie dva góly."



Lukáš Haraslín, autor gólu SR 21: "V tomto stretnutí nemôžeme hľadať muža zápasu. Odohrali sme ho ako mužstvo od brankára až po hrotového útočníka. Zvíťazili sme ako kolektív, nie ako jednotlivci. V tom je naša sila, pokiaľ budeme hrať ako kolektív, môžeme uspieť, a v utorok sa to odrazilo aj na výsledku."



Juraj Chvátal, obranca SR 21: "V prvom zápase sme po mojej chybe inkasovali, som rád, že teraz som to odčinil a pomohol som tímu. Budem sa snažiť takto pokračovať aj naďalej. Ukázali sme, že chceme hrať kombinačný futbal. Na tabuľku nemyslíme, náš cieľ je zvládnuť najbližšie stretnutie. Do konca už musíme zvládnuť všetky, a aj tak to nemáme vo vlastných rukách."

Žilina 27. marca (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov zvíťazila v utorňajšom domácom stretnutí 2. skupiny kvalifikácie majstrovstiev Európy 2019 nad albánskymi rovesníkmi 4:1. V Žiline nadviazala vďaka dvom gólom Samuela Mráza a jednému Lukáša Haraslína a Michala Sipľaka na minulotýždňový úspech (3:2) z pôdy súpera a dosiahla štvrté víťazstvo.Zverenci Ota Brunegrafa sa s dvanástimi bodmi posunuli na druhú pozíciu pred Severné Írsko. Kvalifikáciu uzavrú na jeseň, 11. septembra sa predstavia na Islande, 12. októbra budú hostiť Estónsko a 16. októbra odohrajú duel v Severnom Írsku. Z tabuľky druhých tímov poputujú do baráže štyri najlepšie tímy z deviatich skupín.Brunegraf spravil v porovnaní s duelom v Albánsku tri zmeny v základnej zostave, do ktorej zaradil Sipľaka, Herca a Haraslína. Slovensko bolo na domácom ihrisku favorit a za potrebnými troma bodmi išlo aktívne od úvodných minút. Hostia neuplatňovali tesné napádanie a domáci mali dostatok času i priestoru na rozohrávku. Spočiatku to skúšali aj dlhšími loptami či centrami, ale prvú vážnu príležitosť priniesla kombinácia, Mráz zakončil nedôrazne po Špalekovej prihrávke. Chvátal následne vyskúšal albánskeho brankára Kastratiho tvrdou strelou. Tieto pokusy ešte nevyšli, no Slováci sa otváracieho gólu dočkali v 19. minúte, keď dôrazný Chvátal dostal loptu cez viacerých protihráčov až k nepokrytému Haraslínovi, ktorý presnou strelou prekonal Kastratiho - 1:0. Vzápätí po prvý raz zahrozili hostia, Kallaku rozohral priamy kop a Manaj hlavičkoval tesne nad bránku Rodáka. Neskôr Špalek našiel centrom z ľavej strany na vzdialenejšej žrdi Haraslína, jeho zakončenie na poslednú chvíľu zblokoval Maloku. Herc a Špalek sa postarali o ďalšie dva pekné momenty, druhý menovaný si najskôr nabehol na loptu medzi obrancov a spätnou prihrávkou hľadal spoluhráčov, potom opäť po spolupráci s Hercom vypálil už sám, dvojgólový rozdiel nepripustil zákrok Kastratiho. Slováci mali prevahu počas celého prvého polčasu a vyťažili z nej náskok 2:0 po tom, ako sa Chvátal opäť predral až k bránke súpera, a hoci na dva razy nepochodil, loptu dopravil do siete Mráz.Po zmene strán sa aj Albánci začali snažiť o kombinačnejší futbal a loptu mali v moci o čosi častejšie. Pramenil z toho zblokovaný pokus Manaja, na opačnej strane bol blízko ku svojmu druhému zásahu v zápase Mráz, ktorého technická strela skončila na brvne. Po viac než hodine hry sa hostia predsa len dočkali zníženia, Manaj získal odrazenú loptu, postupoval s ňou na slovenskú bránku a Rodák nestačil na jeho tečované zakončenie - 2:1. Onedlho mohol Manaj aj vyrovnať, Rodák tentoraz vytesnil priamy kop najnebezpečnejšieho hráča hosti. V Žiline však hrozil tesný záver iba chvíľu, keďže Sipľak v 71. minúte v šestnástke zužitkoval Haraslínov priamy kop a Mráz o tri minúty neskôr po Špalekovej finálnej prihrávke úspešne zakončil rýchly protiútok domácich. Albánsko síce nezložilo zbrane a blízko ku skórovaniu boli Hakaj, Cinari aj Manaj, ale stav sa už nezmenil a Slovensko si pripísalo tri body aj v druhej vzájomnej konfrontácii.