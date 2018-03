Futbal ME21: Vavro: Ak to zvládneme, bude žiť šanca

Kvalifikácia ME 2019 futbalistov do 21 rokov - 2. skupina:



Slovensko 21 - Albánsko 21 /utorok 27. marca, 17.20 h, Žilina, TV Dajto/



rozhodcovia: Griffith - Bird, Bryant (všetci Wal.)

Tabuľka 2. skupiny:



1. Španielsko 5 5 0 0 16:5 15



2. Severné Írsko 6 3 1 2 11:10 10



3. Slovensko 6 3 0 3 8:14 9



4. Island 5 2 1 2 7:6 7



5. Albánsko 6 1 3 2 6:7 6



6. Estónsko 6 0 1 5 6:12 1



Tabuľka druhých tímov:



1. Chorvátsko 6 4 1 1 17:5 13



2. Rusko 6 4 1 1 12:7 13



3. Bosna a Hercegovina 6 4 0 2 15:5 12



4. Švédsko 5 3 2 0 13:4 11



---------------------------------------



5. Poľsko 5 3 2 0 13:6 11



6. Írsko 5 3 1 1 9:3 10



7. Slovinsko 5 3 1 1 10:6 10



8. Severné Írsko 6 3 1 2 11:10 10*



9. Ukrajina 5 2 2 1 10:4 8



*2. skupina

Žilina 26. marca (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov vydolovala minulý týždeň v Albánsku dôležité kvalifikačné víťazstvo, no jeho význam potrebuje potvrdiť aj v domácom meraní síl. Albánskych rovesníkov privíta v utorok o 17.20 h v Žiline, stretnutie 2. skupiny bojov o majstrovstvá Európy 2019 tejto vekovej kategórie povedie waleský hlavný rozhodca Iwan Arwel Griffith.Favorizované Španielsko zatiaľ neohrozene smeruje za prvou pozíciou a priamou miestenkou na záverečný turnaj. Ostatné mužstvá súperia o druhú priečku, do baráže však poputujú iba štyri najlepšie tímy na druhých miestach v deviatich skupinách. Taliansko ako jeden z hostiteľov má istú účasť, druhý organizátor San Maríno musí hrať kvalifikáciu.Zverenci Ota Brunegrafa figurujú po šiestich odohraných zápasoch na tretej priečke s deviatimi bodmi, keď trikrát zvíťazili i prehrali. Na druhom mieste je momentálne Severné Írsko, na ktoré čaká už v pondelok podstatný duel aj z pohľadu slovenskej situácie proti Islandu. Severnému Írsku stačí doterajších desať bodov na ôsmu priečku v tabuľke druhých tímov. V utorok sa okrem súboja v Žiline uskutoční v 2. skupine ešte stretnutie Španielska s Estónskom.citovala Brunegrafa oficiálna stránka Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Zdravotné komplikácie sprevádzali hráčov už od úvodného zrazu a v Tirane sa zranil aj Martin Šulek. Nastúpil na ľavom kraji obrany, ale z ihriska nútene odišiel v prvom polčase. Na jeho post sa presunul Dávid Hancko a striedajúci Atila Varga hral stopéra. Je preto otázne, v akom zložení nastúpia mladí Slováci v utorok.vravel Šulek.Slovenskása v domácom prostredí ukáže predposlednýkrát v tomto cykle. Kvalifikáciu uzavrie na jeseň, 11. septembra sa predstaví na Islande, 12. októbra bude hostiť Estónsko a 16. októbra odohrá duel v Severnom Írsku. So štadiónom MŠK Žilina je spätých niekoľko členov súčasného výberu, okrem Hancka si dres úradujúceho majstra obliekajú tiež Juraj Chvátal, Filip Balaj a Samuel Mráz. V minulosti pôsobili pod Dubňom aj Denis Vavro a Nikolas Špalek.povedal stredný obranca Vavro, ktorý prebral pri neúčasti stredopoliara Jakuba Hromadu kapitánsku pásku.Mladí Slováci nastúpili v tomto cykle raz v Senici, kde zdolali Severných Írov, a potom dvakrát v Poprade, kde podľahli Islanďanom aj Španielom. Na zachovanie postupových nádejí potrebujú využiť žilinské nové prostredie na trojbodový zásah a tým pádom šesťbodový zisk v konfrontáciách s Albáncami, čo bol ich deklarovaný cieľ pred dvojzápasom.