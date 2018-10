Guľa pred zápasom v Severnom Írsku: Najprv víťazstvo, potom matematika

Kvalifikácia ME 2019 futbalistov do 21 rokov - 2. skupina:



Severné Írsko - Slovensko /utorok 16. októbra, 20.30 SELČ, Windsor Park, Belfast/

rozhodcovia: Shmuelevitz - Mazamber, Ucenic (všetci Izr.)



ďalšie zápasy 2. skupiny:



Estónsko - Albánsko /18.00 SELČ, Pärnu/

Island - Španielsko /18.45 SELČ, Reykjavík/



Tabuľka 2. skupiny:



1. Španielsko 9 8 0 1 24:8 24 - priamy postup na ME

---------------------------------

2. Slovensko 9 6 0 3 17:17 18

---------------------------------

3. Severné Írsko 9 5 2 2 14:11 17

4. Island 9 3 2 4 14:12 11

5. Albánsko 9 1 3 5 7:15 6

6. Estónsko 9 0 1 8 9:22 1



Tabuľka druhých tímov:



1. Grécko 7 5 1 1 15:5 16

2. Švédsko 7 4 2 1 12:5 14

3. Poľsko 7 3 4 0 16:9 13

4. Rusko 7 4 1 2 15:10 13

-------------------------------

5. Portugalsko 7 4 1 2 13:9 13

6. Slovensko 7 4 0 3 13:16 12

7. Ukrajina 7 3 2 2 11:9 11

8. Nórsko 8 3 2 3 11:11 11

9. Slovinsko 7 3 2 2 9:9 11



istota účasti na ME: Taliansko (usporiadateľ), Španielsko (2. sk.), Anglicko (4.), Nemecko (5., obhajca), Srbsko (7.), Francúzsko (9.)

Belfast 15. októbra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov nastúpi v záverečnom stretnutí 2. skupiny kvalifikácie ME 2019 v priamom súboji o druhú pozíciu na trávniku severoírskych rovesníkov. V utorok o 20.30 SELČ vo Windsor Parku v Belfaste jej na udržanie tejto priečky stačí remíza, no potrebuje zvíťaziť, pokiaľ chce pomýšľať na účasť v baráži.Ani trojbodový zisk však zverencom Adriána Guľu nezaručí postup do play off. Nemajú ho vo vlastných rukách a o ich osude rozhodnú aj výsledky v ďalších skupinách. Z tabuľky druhých tímov pôjdu do baráže štyri najlepšie mužstvá v deviatich skupinách, rátajú sa v nej výsledky so súpermi na prvom, treťom, štvrtom a piatom mieste. Estónsko s určitosťou skončí šieste, takže Slovensku sa nebude počítať šesť bodov za dve víťazstvá nad týmto protivníkom, ktorého v piatok v Dunajskej Strede zdolalo 2:0. Maximálne si môže preniesť pätnásť bodov a nepredstihne Grécko ani Chorvátsko, medzi ktorými sa v pondelok rozhodne o prvej a druhej priečke v 1. skupine.Cesta do play off vedie cez priaznivý vývoj v 3., 6., 7. či 8. skupine. V prospech Slovenska by zahralo akékoľvek bodové zaváhanie Poľska v domácom zápase proti Gruzínsku, prípadne menej pravdepodobný scenár s víťazstvom Poľska a prekvapujúcou prehrou Dánska na vlastnej pôde s Faerskými ostrovmi. Ak by Dáni remizovali, v tabuľke budú mať lepšie skóre než Slováci. V 6. skupine sa bude v priamej konfrontácii bojovať o prvenstvo medzi Švédskom a Belgickom. To za žiadnych okolností nemôže skončiť v poradí druhých tímov za Slovenskom, no Švédsku by po prehre zostalo iba štrnásť bodov. Rakúsko a Rusko si v 7. skupine zahrajú o druhé miesto. Víťaz má istú baráž, v prípade remízy zostane na tejto priečke Rusko takisto len so štrnástimi bodmi v tabuľke druhých. V 8. skupine delí Rumunsko od prvenstva a priameho postupu na šampionát domáce víťazstvo nad Lichtenštajnskom. Na druhú pozíciu majú šancu Portugalsko a Bosna a Hercegovina, aj tieto mužstvá na seba narazia vo vzájomnom zápase. Platí to isté čo v "sedmičke", víťaz postúpi do baráže, po remíze by momentálne druhé Portugalsko nestačilo na Slovensko. V niektorých týchto scenároch rozhoduje skóre, ktoré je zakaždým v neprospech Slovenska (17:17) najmä vinou dvoch vysokých prehier so Španielskom (1:4, 1:5).Výkop v Belfaste je na programe na konci utorňajšieho záverečného dňa skupinovej časti kvalifikácie, takže v závere stretnutia už bude jasné, či žije šanca. Slováci však musia zvíťaziť na ihrisku ostrovného protivníka, ktorého doma zdolali 1:0, aby sa ich mohli týkať tieto počty. Severné Írsko ako jediné vzalo body inak suverénnemu Španielsku, na pôde už istého účastníka ME 2019 uspelo 2:1.povedal tréner Guľa.Kapitán Denis Vavro pociťoval po piatku mierne bolesti členka, ale na utorok bude nachystaný, informoval oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Kouč vďaka tomu nemusí riešiť vynútenú zmenu, no má k dispozícii rôzne možnosti.dodal Guľa.Stretnutie povedú rozhodcovia z Izraela na čele s hlavným Eitanom Shmuelevitzom. Žreb play off sa uskutoční v piatok 19. októbra o 13.00 h v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.