Súčasný tím SR 21 sa rozlúčil, Guľa: Za chlapcami je iba jedna etapa

Belfast 17. októbra (TASR) - Slovenskej futbalovej reprezentácii do 21 rokov sa v utorok skončil cyklus pre ročníky narodenia od 1. januára 1996. V záverečnom stretnutí 2. skupiny kvalifikácie majstrovstiev Európy 2019 prehrala na trávniku Severného Írska 0:1 a obsadila tretiu pozíciu. Znamená to, že slovenskí futbalisti sa nepredstavia na olympijských hrách 2020 v Tokiu, keďže budúcoročný šampionát v Taliansku a San Maríne poslúži aj ako kvalifikačný turnaj.



Zverenci Adriána Guľu potrebovali na postup do play off súhru dvoch priaznivých scenárov v ďalších skupinách, z ktorých však vyšla jedine prehra Švédska s Belgickom. Ani víťazstvo v Belfaste by nestačilo na barážovú miestenku, no podľa trénera jeho hráči napriek tomu bojovali o čo najlepší výsledok.



Situáciu im však riadne sťažil záver prvého polčasu, keď stredopoliar László Bénes videl od izraelského hlavného rozhodcu Eitana Shmuelevitza v krátkom časovom slede dve žlté karty a na jeho spoluhráčov čakalo celé druhé dejstvo v desiatich. "Myslím si, že to bola prísna karta, ale nedá sa nič robiť, arbiter sa tak rozhodol. Všetci sme si to predstavovali ináč, lebo sme chceli postúpiť, ale, žiaľ, prehrali sme 0:1 a skončila sa nám dvadsaťjednotka. Zažili sme pekné obdobie, taký je futbal," uviedol Bénes. Jediný gól padol po viac než hodine hry z hlavy Marka Sykesa. Vyrovnávajúci zásah kapitána Denisa Vavra neplatil pre ofsajdový verdikt.



"Určite to bolo veľmi prísne, dve žlté karty za tri minúty. Taká je realita, mali sme pomalší úvod, lebo súper predviedol enormné nasadenie. Ustáli sme to a keď sme zápas začali trošku viac kontrolovať, chýbali pri dvoch dobrých príležitostiach produktivita a dôraz v pokutovom území súpera. Potom prišlo vylúčenie, ale chalani nemali žiadne informácie o ostatných dueloch. My sme vedeli, že už nemáme šancu, ale chceli sme ich vyžmýkať na maximum. To sa stalo, boli statoční, pracovali. Síce sme inkasovali a protivník mal ešte jednu možnosť. Dokázali sme vyrovnať po štandardke, ale verdikt bol opäť proti nám. V závere nám chýbal pokoj pri finálnych prihrávkach," zhodnotil Guľa.



V baráži si nezahrá ani Severné Írsko, v tabuľke druhých tímov obsadili prvé štyri priečky Poľsko, Grécko, Rakúsko a Portugalsko. Piatkový žreb (13.00) v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone rozdelí mužstvá do dvoch dvojzápasov, ktoré sa odohrajú v termíne 12. až 20. novembra. Postupujúci sa pridajú k usporiadateľskému Taliansku a víťazom deviatich skupín Chorvátsku, Španielsku, Dánsku, Anglicku, obhajcovi z Nemecka, Belgicku, Srbsku, Rumunsku a Francúzsku na záverečnom turnaji. Ten sa uskutoční od 16. do 30. júna: "Každé umiestnenie je dôležité z pohľadu koeficientu do nasledujúcej kvalifikácie. Stále išlo o veľa, hralo sa v reprezentačnom drese, prišli fanúšikovia, ktorým ďakujem. V národnom mužstve sa vždy hrá na maximum, niektoré momenty sa otočili proti nám, ale z našej skupiny nikto nešiel hore v tabuľke druhých tímov."



V asociačných termínoch pred ME 2019 už zrejme v prípravných zápasoch dostanú šancu mladší hráči. Otázne je, či nezasadne na lavičku nový kouč, keďže Guľa je jeden z kandidátov na uvoľnený post reprezentačného áčka po Jánovi Kozákovi. "Riziko, nastavenie a snaha hráčov boli extrémne, lebo spoločný príbeh písali dlhšie v mládežníckych reprezentáciách. Kvôli nim sme smutní, že sa nepodarilo ísť aspoň do baráže," povedal Guľa, ktorý prebral dvadsaťjednotku v máji: "Za krátky čas sme zažili silnú partiu, tímová chémia mladých hráčov je úžasná. Po prvom zraze sme všetci boli nabudení. Som rád, že som to prijal, spoznal som ďalších fantastických hráčov. Prežili sme zaujímavý zápas na Islande, úžasný duel s Talianskom. Snažili sme sa im dať maximum. Verím, že aspoň časť z toho si zoberú do ďalších kariér. Tie sa nekončia, je za nimi iba jedna etapa."