Švédski mladíci prehrali s Belgickom, zvýšili naše šance na postup

Kvalifikácia ME 2019 futbalistov do 21 rokov:



2. skupina



Estónsko - Albánsko 2:2 (1:1)



Góly: 32. a 87. Liivak - 12. a 69. Sulejmanov



Island - Španielsko 2:7 (1:4)



Góly: 41. Thorsteinsson, 58. Karlsson - 25. a 40. Mir, 24. Oyarzabal (z 11 m), 45.+2 Gunnarsson (vlastný), 54. Soler, 87. Mayoral, 90. Ruiz



3. skupina:



Dánsko - Faerské ostrovy 3:0 (1:0)



Góly: 45.+2 Larsen, 51. Duelund, 90.+1 Kristensen







Poľsko - Gruzínsko 3:0 (0:0)



Góly: 52. Jagiello, 74. Michalak, 90. Kownacki. ČK: 30. Kucia (Gruz.) po 2. ŽK







Fínsko - Litva 0:2 (0:0)



Góly: 51. Marazas, 90.+2 Matulevicius (z 11 m)







Konečná tabuľka 3. skupiny:



1. Dánsko 10 7 2 1 30:8 23 - postup na ME



------------------------------------



2. Poľsko 10 6 4 0 22:9 22 - baráž



------------------------------------



3. Gruzínsko 10 3 3 4 11:19 12



4. Fínsko 10 2 3 5 13:21 9



5. Litva 10 2 2 6 7:16 8



6. Faerské ostrovy 10 1 4 5 10:20 7



4. skupina:



Andorra - Lotyšsko 0:0



ČK: 90. Tobers (Lot.) po 2. ŽK



Holandsko - Ukrajina 3:0 (2:0)



Góly: 24. a 78. Zivkovic, 21. Kluivert



Škótsko - Anglicko 0:2 (0:0)



Góly: 60. Nelson, 90.+2 Dowell



Konečná tabuľka 4. skupiny:



1. Anglicko 10 8 2 0 23:4 26 - postup na ME



------------------------------



2. Holandsko 10 5 3 2 21:6 18



------------------------------



3. Ukrajina 10 5 2 3 18:12 17



4. Škótsko 10 4 2 4 13:13 14



5. Lotyšsko 10 0 4 6 5:18 4



6. Andorra 10 0 3 7 1:28 3







5. skupina:



Izrael - Kosovo 3:0 (2:0)



Góly: 10. a 45.+2 Ghanem, 72. Meir







Nemecko - Írsko 2:0 (2:0)



Góly: 32. Serra, 40. Öztunali







Nórsko - Azerbajdžan 1:1 (0:1)



Góly: 76. Östigaard - 9. Muradbajli (z 11 m)







Konečná tabuľka 5. skupiny:



1. Nemecko 10 8 1 1 33:7 25 - postup na ME



--------------------------------



2. Nórsko 10 4 3 3 15:13 15



--------------------------------



3. Írsko 10 4 2 4 12:15 14



4. Izrael 10 4 2 4 17:18 14



5. Kosovo 10 3 3 4 9:12 12



6. Azerbajdžan 10 0 3 7 6:27 3







6. skupina:



Malta - Cyprus 1:1 (0:1)



Góly: 90.+2 Nwoko - 35. Wheeler







Maďarsko - Turecko 1:2 (1:0)



Góly: 9. Vida - 53. Hümmet, 81. Okutan. ČK: 90.+1 Szivacski (Maď.) po 2. ŽK







Švédsko - Belgicko 0:3 (0:2)



Góly: 29. a 40. Dimata, 65. Lukebakio. ČK: 41. Ssewankambo (Švéd.)







Konečná tabuľka 6. skupiny:



1. Belgicko 10 8 2 0 23:5 26 - postup na ME



-----------------------------



2. Švédsko 10 6 2 2 19:8 20



-----------------------------



3. Turecko 10 5 2 3 14:10 17



4. Maďarsko 10 3 2 5 12:14 11



5. Cyprus 10 2 1 7 8:23 7



6. Malta 10 1 1 8 8:24 4







7.skupina



Macedónsko - Gibraltár 6:1 (2:0)



Góly: 33., 71. a 73. Mitrovski, 10. Rufati, 48. Zdravkovski, 66. Gjorgjev - 63. Clinton







Rakúsko - Rusko 3:2 (1:1)



Góly: 13. Grbic, 48. Wolf, 75. Jakupovic - 14. a 52. Čalov







Srbsko - Arménsko 0:0







Konečná tabuľka 7. skupiny:



1. Srbsko 10 8 2 0 23:5 26 - postup na ME



-------------------------------



2. Rakúsko 10 7 1 2 25:7 22 - baráž



-------------------------------



3. Rusko 10 6 1 3 25:13 19



4. Arménsko 10 2 3 5 9:16 9



5. Macedónsko 10 2 1 7 17:24 7



6. Gibraltár 10 1 0 9 2:36 3



8. skupina:



Wales - Švajčiarsko 3:1 (2:0)



Góly: 38. a 87. Lemonheigh-Evans, 36. Morrell - 76. Zeqiri





9. skupina:



Čierna Hora - Kazachstan 5:1 (1:1)



Góly: 20. Ušokovič, 53. Miloševič, 73. Vukotič, 82. Drinčič, 87. Miličkovič - 26. Soltanov



Francúzsko - Slovinsko 1:1 (0:0)



Góly: 54. Aouar - 70. Ozbolt



Luxembursko - Bulharsko 1:0 (1:0)



Gól: 25. Hall. ČK: 82. Muratovic (Lux.) po 2. ŽK



Konečná tabuľka 9. skupiny:



1. Francúzsko 10 9 1 0 24:6 28 - postup na ME



--------------------------------



2. Slovinsko 10 4 4 2 14:12 16



--------------------------------



3. Čierna Hora 10 3 2 5 15:15 11



4. Bulharsko 10 2 4 4 10:11 10



5. Kazachstan 10 2 4 4 13:18 10



6. Luxembursko 10 2 1 7 7:21 7

Bratislava 16. októbra (TASR) - Rakúski futbalisti do 21 rokov si v priamom súboji s ruskými rovesníkmi zabezpečili účasť v baráži ME 2019. V utorňajšom domácom stretnutí 7. kvalifikačnej skupiny zvíťazili 3:2 a v tabuľke druhých tímov sa so ziskom 16 bodov umiestnia na prvých štyroch priečkach. Z tejto skupiny už malo istý postup na šampionát Srbsko, ktoré na záver remizovalo s Arménskom 0:0.Dánsko zdolalo Faerské ostrovy 3:0 a zvíťazilo v 3. skupine, v ktorej si barážovú miestenku vybojovalo Poľsko triumfom rovnakým pomerom nad Gruzínskom.Švédsko skončilo po prehre s Belgickom, ktoré si zahrá na ME, v 6. skupine na druhom mieste. Do tabuľky druhých si prenesie 14 bodov a v prípade víťazstva Slovenska v Severnom Írsku nebude stačiť na zverencov Adriána Guľu. Tí však ešte potrebujú nerozhodný výsledok medzi Portugalskom a Bosnou a Hercegovinou.V "slovenskej" 2. skupine sa suverénne Španielsko rozlúčilo triumfom na pôde Islandu 7:2. Španieli mali dlhšie zaistenú účasť na záverečnom turnaji, o druhé miesto sa v poslednom zápase bojuje medzi Severným Írskom a Slovenskom.