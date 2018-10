V baráži o ME 21 sa stretnú Gréci s Rakúskom a Poliaci s Portugalskom

Baráž ME 2019 futbalistov do 21 rokov (12. - 20. novembra 2018):



Grécko - Rakúsko

Poľsko - Portugalsko



účastníci ME (10 z 12): Taliansko (organizátor), Chorvátsko, Španielsko, Dánsko, Anglicko, Nemecko (obhajca), Belgicko, Srbsko, Rumunsko, Francúzsko

Nyon 19. októbra (TASR) - Grécko proti Rakúsku a Poľsko proti Portugalsku zabojujú o zvyšné dve miestenky na majstrovstvá Európy 2019 futbalistov do 21 rokov. Rozhodol o tom piatkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.Tieto štyri reprezentácie sa umiestnili na prvých štyroch priečkach v tabuľke druhých tímov po skončení skupinovej časti kvalifikácie. Počítali sa v nej výsledky s mužstvami na prvom, treťom, štvrtom a piatom mieste. Slovenská dvadsaťjednotka figurovala v tomto kvalifikačnom cykle v 2. skupine, kde obsadila tretiu pozíciu za priamym postupujúcim zo Španielska a Severným Írskom, ktoré sa nedostalo do play off.Barážové dvojzápasy sa odohrajú v termíne 12. až 20. novembra. Dvaja víťazi sa pridajú k desiatim už známym účastníkom záverečného turnaja: usporiadateľskému Taliansku a tímom s prvenstvami v deviatich kvalifikačných skupinách. Okrem Španielska sú nimi Chorvátsko, Dánsko, Anglicko, obhajca trofeje z Nemecka, Belgicko, Srbsko, Rumunsko a Francúzsko. Šampionát sa uskutoční od 16. do 30. júna v šiestich dejiskách (Bologna, Reggio Emilia, Cesena, Terst, Udine, Serravalle) a poslúži aj ako európska kvalifikácia pre olympijské hry 2020 v Tokiu, na ktorých si zahrajú semifinalisti ME 2019.