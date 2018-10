V kádri SR 21 na vrchol cyklu aj Tupta, Guľa: Hráči sa tešia

Nominácia SR do 21 rokov:



Brankári: Marek Rodák (Rotherham United FC), Adam Jakubech (OSC Lille), Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava)

Obrancovia: Andrej Kadlec (FC Spartak Trnava), Michal Jonec (MFK Ružomberok), Denis Vavro (FC Kodaň), Richard Križan (FC Nitra), Martin Šulek (AS Trenčín), Michal Sipľak (Cracovia Krakov), Branislav Sluka (MŠK Žilina)

Stredopoliari: László Bénes (Borussia Mönchengladbach), Milan Dimun (Cracovia Krakov), Filip Lesniak (Aalborg BK), Miroslav Káčer (MŠK Žilina), Christián Herc (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Andrej Fábry (FC Nitra), Nikolas Špalek (Brescia Calcio), Erik Jirka (FC Spartak Trnava), Lukáš Haraslín (Lechia Gdaňsk), Martin Košťál (Wisla Krakov)

útočníci: Tomáš Vestenický (FC Nitra), Róbert Boženík (MŠK Žilina), Ľubomír Tupta (Hellas Verona FC)



Náhradníci:



Brankár: Martin Vantruba (SK Slavia Praha), Samuel Petráš (MŠK Žilina), Frederik Valach (FC Petržalka)

Hráči v poli: Juraj Chvátal (SK Sigma Olomouc), Kristián Vallo (MŠK Žilina), Matej Čurma (MFK Ružomberok), Martin Bednár (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Adam Laczkó (ŠK Slovan Bratislava), Dávid Hrubík (NK Rudar Velenje), Matej Oravec (FC Spartak Trnava), Dalibor Takáč (MFK Ružomberok), Jozef Urblík (Puskás Akadémia FC), Milan Kvocera (AS Trenčín), Marián Chobot (FC Nitra), Filip Balaj (MŠK Žilina)



Tabuľka 2. skupiny:



1. Španielsko 8 7 0 1 23:8 21*

2. SLOVENSKO 8 5 0 3 15:17 15

3. Severné Írsko 8 4 2 2 13:11 14

4. Island 8 3 2 3 14:11 11

5. Albánsko 8 1 3 4 7:14 6

6. Estónsko 8 0 1 7 9:20 1

* - priamy postup na ME 2019



Zostávajúci program 2. skupiny:



štvrtok 11. októbra:

18.45 Island - Severné Írsko

19.00 Albánsko - Španielsko



piatok 12. októbra:

20.30 SLOVENSKO - Estónsko



utorok 16. októbra:

18.00 Estónsko - Albánsko

18.45 Island - Španielsko

20.30 Severné Írsko - SLOVENSKO

Bratislava 3. októbra (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adrián Guľa nominoval 23 hráčov na októbrové vyvrcholenie kvalifikácie ME 2019. Mladí Slováci bojujúci o druhé miesto v tabuľke 2. skupiny a miestenku v baráži nastúpia v piatok 12. októbra o 20.30 h v Dunajskej Strede proti rovesníkom z Estónska. V utorok 16. októbra o 20.30 SELČ ich v belfastskom Windsor Parku čaká proti domácim Severným Írom záverečný a zároveň kľúčový duel z hľadiska ich postupových ambícií.Víťazmi druhej skupiny a priamymi postupujúcimi na budúcoročný šampionát v Taliansku a San Maríne sa v predstihu stali Španieli. Slováci majú na konte 15 bodov, z tabuľky druhých tímov v deviatich skupinách sa do baráže dostanú štyri najlepšie mužstvá. V nej sa počítajú iba výsledky so súpermi na prvom, treťom, štvrtom a piatom mieste, Slováci si momentálne môžu vyškrtnúť víťazstvo v Estónsku 2:1.Pre zranenia sú stále mimo hry Jakub Hromada a Juraj Chvátal, hoci druhý menovaný sa už zapojil do tréningového procesu v Sigme Olomouc. V kádri dvadsaťjednotky chýbajú aj dve veľké opory pôsobiace v kluboch talianskej Serie A - obranca Dávid Hancko (Fiorentina) a útočník Samuel Mráz (Empoli), ktorých tréner Ján Kozák povolal do A-tímu pre duel Ligy národov s Českom a prípravný súboj vo Švédsku. "Je to pre oboch odmena, zablahoželali sme im a tešíme sa z toho, že ďalší mladí hráči sú v portfóliu prvého mužstva. Verím, že sa nám ich podarí nahradiť," uviedol Guľa na stredajšom brífingu.Novou tvárou v jeho tíme je útočník Ľubomír Tupta.Kormidelník slovenskej dvadsaťjednotky sa neobáva, že by si jeho hráči proti jednobodovému outsiderovi skupiny Estónsku zľahčili prácu na ihrisku.dodal Guľa.