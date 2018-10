Vyrovnal sa legende: Hamšík odohral v drese Neapola 511. zápas

Futbalisti SSC v základnej zostave so slovenským kapitánom Marekom Hamšíkom remizovali na štadióne San Paolo s Rimanmi 1:1.

Neapol 29. októbra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol nedokázali pretaviť svoju výraznú prevahu na víťazstvo v nedeľňajšom zápase 10. kola talianskej Serie A proti AS Rím. Domáci, v základnej zostave so slovenským kapitánom Marekom Hamšíkom, remizovali na štadióne San Paolo 1:1. Bod pre "Partenopei" zachránil až gólom v 90. minúte striedajúci Dries Mertens.



Tridsaťjedenročný Hamšík bol na ihrisku do 75. minúty. "Mali sme veľkú prevahu, vypracovali sme si veľa šancí, no dali sme iba jeden gól. Chýbala nám presnejšia muška. Škoda straty bodov. Ideme ďalej, už v piatok nás čaká Empoli," citovala Hamšíka jeho webstránka.



Ikona SSC si pripísala už svoj 511. súťažný duel v drese tímu spod Vezuvu. Hamšík tak vyrovnal rekord Giuseppeho Bruscolottiho. "Som veľmi šťastný a hrdý na to, že som sa v počte zápasov dostal na úroveň bývalej legendy klubu pána Bruscolottiho. Veľmi si to vážim," dodal slovenský stredopoliar.



O úvodný presný zásah nedeľňajšieho stretnutia sa postaral v 14. minúte hosťujúci Stephan El Shaarawy. Hráči Neapola boli v ďalšom priebehu výraznejšie aktívnejší ako "vlci". Navyše rozhodcovia v druhom polčase neuznali domácim dva góly, v oboch prípadoch bol v ofsajdovej pozícii Mertens. Belgický útočník sa napokon dočkal v 90. minúte a zariadil deľbu bodov. "Bol som sklamaný, že som v takomto dôležitom zápase nehral od začiatku. Mrzí nás, že sme nevyhrali, lebo by to boli veľmi dôležité tri body. Po inkasovanom góle sme dobre zareagovali, ale pre víťazstvá musíme urobiť ešte viac," citovala Mertensa agentúra AP.



Kouč hostí Eusebio Di Francesco uznal, že zverenci trénera Carla Ancelottiho si nezaslúžili prehrať. "Musím povedať, že remíza je spravodlivá. Inkasovaný gól v 90. minúte nás však mrzí. V prvom polčase sme hrali dobre, no domáci nás postupne zatlačili a z celkového hľadiska si vyrovnanie na konci zaslúžili."



Neapol zostal v tabuľke na 2. mieste, na vedúci Juventus stráca šesť bodov. Predstihnúť ho však ešte môže milánsky Inter, ktorý v pondelok nastúpi v dohrávke na pôde Lazia Rím. "Vlci" sú na 8. priečke so 7-bodovou stratou na SSC.