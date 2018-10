VIDEO: Messi si zlomil ruku, Barcelone bude chýbať tri týždne

Argentínčan nedohral nedeľňajší súboj 9. kola španielskej La Ligy proti FC Sevilla (4:2), keď pre zranenie odstúpil z hry už v 26. minúte.

Barcelona 21. októbra (TASR) - Futbalista FC Barcelona Lionel Messi má zlomenú ruku a bude pauzovať približne tri týždne. Argentínčan nedohral nedeľňajší súboj 9. kola španielskej La Ligy proti FC Sevilla (4:2), keď pre zranenie odstúpil z hry už v 26. minúte.



Messi až do nešťastného momentu režíroval hru "blaugranas". V druhej minúte prihral na gól Philippovi Coutinhovi, v 13. minúte zvýšil náskok Barcelony nechytateľnou strelou spoza šestnástky. O tri minúty neskôr však po súboji s Francom Vazquezom nekontrolovateľne spadol, pričom si škaredo podvrtol pravú ruku. Podľa správ denníka Marca dokonca od bolesti upadal do mdlôb. Okamžite sa ho ujali kluboví lekári, 31-ročný útočník napokon ihrisko opustil a nahradil ho Ousmane Dembele.







Po zápase podstúpil vyšetrenia, ktoré odhalili zlomeninu predlaktia. "Vyšetrenia potvrdili, že Leo utrpel fraktúru vretennej kosti na pravej ruke. Nezahrá si približne tri týždne," uviedol katalánsky klub vo svojom vyhlásení.



Messi tak s určitosťou vynechá stredajší duel Ligy majstrov proti Interu Milánu ako i prestížne El Clasico, "Barca" na Camp Nou privíta Real Madrid v nedeľu 28. októbra. Svojmu tímu nebude k dispozícii ani v "odvetnom" dueli LM s Interom v Miláne (6. novembra) ako i ligovom zápase s Rayom Vallecano.



"Je jasné, že to je pre nás obrovská strata. Všetci vieme, čo Leo pre náš tím znamená a čo znamená pre obranu súpera. Jeho absenciu pocítime. Musíme sa s tým nejako vyrovnať, budeme sa snažiť nemeniť náš herný štýl. Je však zrejmé, že nám bude chýbať," citovala agentúra AP trénera Barcelony Ernesta Valverdeho.



"Z hľadiska psychiky nám už len Leova prítomnosť na trávniku zvyšuje sebavedomie, pretože je to najlepší hráč na svete. Nemali by sme ale dopustiť, aby nás jeho zranenie rozhodilo. Máme dostatočne kvalitné mužstvo, aby sme v nadchádzajúcich náročných zápasoch uspeli," vyhlásil stopér Gerard Pique.