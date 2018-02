Mexičan Moreno do San Sebastianu, do La Ligy trio zo Saudskej Arábie

Tridsaťročný Moreno sa s Baskami dohodol na zmluve do roku 2021 a AS Rím za neho dostane šesť miliónov eur.

Madrid 1. februára (TASR) - Španielsky futbalový klub Real Sociedad San Sebastian získal v závere zimného prestupového obdobia mexického obrancu Hectora Morena z AS Rím. Tridsaťročný Moreno sa s Baskami dohodol na zmluve do roku 2021 a Rimania za neho dostanú šesť miliónov eur.



Skúsený obranca reprezentoval Mexiko v 89 medzištátnych zápasoch. V mužstve má nahradiť Iniga Martineza, ktorý prestúpil do Athletica Bilbao.



Veľké kluby FC Barcelona, Real Madrid či Atletico Madrid pred uzávierkou kádre nevystužili už žiadnymi veľkými menami. FC Sevilla získala na hosťovanie z Evertonu Sandra Ramireza. V rámci spolupráce La Ligy s federáciou Saudskej Arábie prišlo do Španielska šesť futbalistov z tejto ázijskej krajiny. Trio Salem Al Dawsari, Fahad Al-Muwallad a Yahya El Shehri pomohlo "Saudom" k postupu na MS do Ruska. Hrať budú za Villarreal, Levante, resp. Leganes. Ďalší traja budú hrať v nižších súťažiach.