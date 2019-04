Montella sa vracia na lavičku Fiorentiny

Štyridsaťštyriročný Talian pôsobil na lavičke Fiorentiny už v rokoch 2012 až 2015.

Florencia 10. apríla (TASR) - Vincenzo Montella sa vracia na lavičku talianskeho futbalového klubu ACF Fiorentina. Štyridsaťštyriročný Talian pôsobil na lavičke "fialiek" už v rokoch 2012 až 2015.



"Vždy som rád, keď sa do Fiorentiny môžem vrátiť," uviedol Montella, ktorý by mal s klubom podpísať zmluvu do júna roku 2020 s ročným platom 1,5 milióna eur. Informácia prišla len deň po tom, ako z pozície hlavného trénera odstúpil Stefano Pioli.



Fiorentina, v kádri ktorej figuruje aj slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko, dosiahla ligové víťazstvo naposledy 17. februára na ihrisku SPAL (4:1). V tabuľke Serie A je momentálne na desiatom mieste. Informovala o tom agentúra DPA.