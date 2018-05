Futbal MS 2018: Tréner Nawalka zverejnil predbežnú nomináciu Poľska

Predbežná nominácia futbalistov Poľska na MS 2018 v Rusku:



brankári: Bartosz Bialkowski (Ipswich Town), Lukasz Fabianski (Swansea City), Lukasz Skorupski (AS Rím), Wojciech Szczesny (Juventus Turín)



obrancovia: Jan Bednarek (FC Southampton), Bartosz Bereszynski (Sampdoria Janov), Thiago Cionek (AC Spal Ferrara), Kamil Glik (AS Monaco), Artur Jedrzejczyk (Legia Varšava), Marcin Kaminski (VfB Stuttgart), Tomasz Kedziora (Dynamo Kijev), Michal Pazdan (Legia Varšava), Lukasz Piszczek (Borussia Dortmund)



stredopoliari: Jakub Blaszczykowski (WfL Wolfsburg), Pawel Dawidowicz (US Palermo), Przemyslaw Frankowski (Jagiellonia Bialystok), Jacek Goralski (Ludogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Damian Kadzior (Gornik Zabrze), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Rafal Kurzawa (Gornik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria Janov), Maciej Makuszewski (Lech Poznaň), Krzysztof Maczynski (Legia Varšava), Slawomir Peszko (Lechia Gdansk), Sebastian Szymanski (Legia Varšava), Maciej Rybus (Lokomotiv Moskva), Piotr Zielinski (SSC Neapol), Szymon Žurkowski (Gornik Zabrze)



útočníci: Dawid Kownacki (Sampdoria Janov), Robert Lewandowski (Bayern Mníchov), Arkadiusz Milik (SSC Neapol), Krzysztof Piatek (Cracovia Krakov), Lukasz Teodorczyk (Anderlecht Brusel), Kamil Wilczek (Bröndby Kodaň)

Moskva 11. mája (TASR) - Tréner poľskej futbalovej reprezentácie Adam Nawalka zverejnil predbežnú 35-člennú nomináciu na majstrovstvá sveta 2018 v Rusku. Medzi vybratými hráčmi nechýbajú hviezdni Robert Lewandowski a Wojciech Szczesny, pre ktorých by to znamenalo prvú účasť na MS.Poľsko naposledy hralo na MS 2006 v Nemecku. Na ruskom šampionáte sa predstaví v základnej H-skupine spolu so Senegalom, Kolumbiou a Japonskom.