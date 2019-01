Futbalové MS v Katare so 48 účastníkmi musí odsúhlasiť organizátor

Krajina sa pripravuje na turnaj vo formáte s 32 tímami. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) vypracuje štúdiu o možnosti účasti ďalších 16 mužstiev.

Dauhá 16. januára (TASR) - Rozšírenie majstrovstiev sveta vo futbale 2022 v Katare z tridsaťdva na štyridsaťosem účastníkov sa neuskutoční bez súhlasu hostiteľskej krajiny. Povedal to starší predstaviteľ organizačného výboru Nasser al-Khater.



"Žiadne rozhodnutie nepadne bez diskusie s Katarom. Dôležité je, že to musí byť spoločné rozhodnutie," citovala al-Khatera agentúra AFP. Krajina sa pripravuje na turnaj vo formáte s 32 tímami. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) vypracuje štúdiu o možnosti účasti ďalších 16 mužstiev. Kritici sa obávajú priveľkého dopadu na infraštruktúru a logistiku podujatia. Výsledky prieskumu zverejnia v marci. Podľa prezidenta FIFA Gianniho Infantina myšlienku 48 tímov v Katare podporujú viaceré národné federácie.



Svetový šampionát so 48 účastníkmi sa premiérovo uskutoční v roku 2026, hostiť ho budú USA, Mexiko a Kanada.