Argentína po vyhrážkach Messimu zrušila prípravný zápas v Izraeli

Stretnutie sa malo pôvodne odohrať v prístavnom meste Haifa, ale následne ho presunuli do časti Jeruzalema, ktorú si Palestína nárokuje ako hlavné mesto.

Buenos Aires 6. júna (TASR) - Argentínska futbalová reprezentácia zrušila posledný prípravný zápas pred MS s Izraelom, ktorý sa mal uskutočniť v sobotu v Jeruzaleme. Dôvodom mali byť vyhrážky na adresu kapitána "albicelestes" Lionela Messiho.



"Neradi oznamujeme, že stretnutie medzi Izraelom a Argentínou bolo zrušené pre provokácie a vyhrážky na adresu Lionela Messiho, ktoré logicky vyvolali obavy u spoluhráčov," uviedla vo svojom vyhlásení izraelská ambasáda v Buenos Aires.



Podľa agentúry AP duel zrušili po protestoch Palestínčanov a tamojšieho futbalového zväzu, podľa ktorého bol zápas "ďalšou z množstva provokácií". Stretnutie sa malo pôvodne odohrať v prístavnom meste Haifa, ale následne ho presunuli do časti Jeruzalema, ktorú si Palestína nárokuje ako hlavné mesto. Šéf palestínskeho zväzu Džibril Radžúb kvôli tomu dokonca vyzval palestínskych fanúšikov, aby na protest spálili Messiho dresy a plagáty. Zrušenie zápasu ocenil. "Morálne a športové hodnoty zvíťazili a Izrael zrušením zápasu dostal červenú kartu," vyhlásil Radžúb.



Argentínska ani izraelská strana zrušenie súboja zatiaľ nekomentovali. Podľa informácií médií však izraelský premiér Benjamin Netanjahu zavolal argentínskemu prezidentovi Mauriciovi Macrimu, aby futbalovú reprezentáciu presvedčil k odohraniu zápasu.



Ako uviedla agentúra DPA, Palestínčania protestovali pred športovým komplexom v Barcelone, kde sa argentínski reprezentanti pripravovali pred MS v Rusku. Demonštranti mali na sebe argentínske futbalové dresy s krvavými škvrnami. "Nie je to zápas s mierovým posolstvom, ale politický duel, ktorého cieľom je podporiť fašistickú a rasistickú okupáciu palestínskych území Izraelom," nechal sa počuť Radžúb. Ten ešte pred zrušením vyzval Messiho, aby bojkotoval prípravný zápas svojej krajiny proti Izraelu. Ak sa tak nestane, moslimskí fanúšikovia by podľa neho mali páliť fotografie a dresy argentínskeho kapitána.



Tréner Juhoameričanov Jorge Sampaoli už dávnejšie kritizoval lukratívny kontrakt, ktorý podpísala Argentínska futbalová asociácia (AFA) s izraelskou stranou za odohratie zápasu. Podľa neho by duel narušil prípravu jeho zverencov, keďže by mali menej času na tréning pred MS.



Argentínska ministerka vnútra Patricia Bullrichová ešte v utorok uviedla, že šport by sa nemal miešať s politikou. Podľa nej izraelská ambasáda v Buenos Aires sľúbila argentínskemu tímu "adekvátnu bezpečnosť".



Duel Izraelu s Argentínou sa mal odohrať v sobotu 9. júna v jeruzalemskej štvrti Malcha, kde pred vznikom štátu Izrael pred 70 rokmi ležala neskôr zničená palestínska dedina.