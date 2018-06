Argentínsky tréner Sampaoli plánuje proti Chorvátsku zmeny v zostave

Dvojnásobní majstri sveta v ich prvom súboji D-skupiny iba remizovali s Islandom 1:1.

Moskva 19. júna (TASR) - Zásadné zmeny v základnej zostave plánuje tréner argentínskej futbalovej reprezentácie Jorge Sampaoli pred druhým zápasom na 21. MS proti Chorvátsku. Dvojnásobní majstri sveta v ich prvom súboji D-skupiny iba remizovali s Islandom 1:1.



V sobotu sa favoritovi nedarilo podľa očakávania, hoci mohol získať tri body, ak by pokutový kop premenil hviezdny Lionel Messi. Na prvom riadnom tréningu po stretnutí s Islandom Sampaoli skúšal meniť rozostavenie, resp. využiť ďalších hráčov. Tí si testovali hru na troch stopérov v zložení Gabriel Mercado, Nicolas Otamendi a Nicolas Tagliafico. Mercado nahradil Marcosa Roju, ktorý výkonom nepresvedčil. Na pondelňajšom tréningu tiež zo stredovej formácie vypadli Lucas Biglia a Angel Di Maria, tréner skúšal hru s Marcosom Acunom. Javier Mascherano zostal na poste defenzívneho stredopoliara, pravý obranca Eduardo Salvio sa posnul viac do ofenzívy.



"Áno, skúšali sme viacero systémov so zmenami na krídlach aj v strede poľa. Každý zápas je niečím špecifický. Ak bude treba hrať v päťčlennej alebo štvorčlennej línii, tak to tak urobíme. Ešte máme niekoľko dní do ďalšieho zápasu," citovala agentúra AP Mercada.



Na čele skupiny sú Chorváti, ktorí v prvom stretnutí zdolali Nigériu 2:0.