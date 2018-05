Austrálčania povolali pred MS Maclarena pre obavy nad stavom Juricu

Dvadsaťšesťročný útočník švajčiarskeho FC Luzern má už len niekoľko dní, aby sa dal zdravotne do poriadku.

Sydney 28. mája (TASR) - Austrálsky futbalový reprezentant Tomi Juric laboruje so zranením kolena a jeho štart na majstrovstvách sveta 2018 v Rusku je v ohrození. Tréner Bert van Marwijk tak pre každý prípad povolal útočníka Jamieho Maclarena z nemeckého SV Darmstadt 98, ktorý v sezóne 2017/18 hosťoval v škótskom prvoligovom tíme FC Hibernian.



Dvadsaťšesťročný útočník švajčiarskeho FC Luzern má už len niekoľko dní, aby sa dal zdravotne do poriadku. "Tomi Juric mal problémy s kolenom viac ako tri týždne a monitoruje ho náš lekársky tím. Veríme sme, že sa dá do poriadku a bude môcť trénovať už tento týždeň. Jeho rekonvalescencia však môže trvať dlhšie, a preto sme povolali Maclarena," citovala agentúra AP van Marwijka, ktorého zverenci sa momentálne pripravujú na šampionát v tréningovom tábore v Turecku. V piatok odohrajú prípravný zápas proti Českej republike v Rakúsku a po ňom oznámi holandský kouč konečnú 23-člennú nomináciu do Ruska.



"Socceroos" nastúpia v základnej C-skupine MS proti Francúzsku, Peru a Dánsku.