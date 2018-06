Belgicko nakopol volej Mertensa, Martineza hnevali zákroky Panamčanov

Mertensov presný zásah favorita upokojil a panamskú skazu potom dokonal dvoma gólmi Romelu Lukaku.

Soči 19. júna (TASR) - Belgický futbalový stroj sa vo svojom úvodnom zápase na MS v Rusku rozbiehal pomalšie, napokon však splnil plán a zvalcoval Panamu 3:0. Podľa trénera "červených diablov" Roberta Martineza bolo dôležité, že jeho hráči zostali aj za nerozhodného stavu trpezliví, a verí, že výkon mužstva počas turnaja ešte porastie.



Belgičanov na Olympijskom štadióne Fišt v Soči naštartoval krátko po prestávke ukážkový volej Driesa Mertensa z rohu šestnástky. Ten favorita upokojil a panamskú skazu potom dokonal dvoma gólmi Romelu Lukaku. "Mertensov gól nám umožnil ľahšie dýchať. Od toho bodu som cítil, že sme to my, a že už kontrolujeme priebeh," povedal Martinez. Tím, ktorý má najdrahší káder spomedzi účastníkov MS, si tak pripísal do tabuľky "povinné" tri body a usadil sa na čele G-skupiny. "Na šampionáte neexistujú ľahké zápasy. Možno sme boli v úvode stretnutia trochu nedočkaví. Potešil ma spôsob, akým sme bránili," pochvaľoval si kouč Belgičanov. "Panama hrala tak, ako sme očakávali, dobre a organizovane. Museli sme byť trpezliví. V druhom polčase sa už ukázala kvalita na našej strane. Hráči prejavili správny tímový duch. Mertens, Lukaku a De Bruyne si vyhovovali na ihrisku," povedal Martinez.



Svoje ofenzívne inštinkty potvrdil Lukaku, ktorý sa najprv presadil hlavičkou po centri Kevina De Bruyneho a potom premenil rýchly brejk. "Ľudia vedia, že som tu na to, aby som dával góly. Väčšinou si viem nájsť priestor v súperovej šestnástke. Najdôležitejšie však pre mňa je, aby sme vyhrávali," vyslovil sa kanonier Manchestru United.



Debutant na MS Panama vyrukoval na Belgičanov s tvrdou hrou, dokopy mu rozhodca odpískal 18 faulov a udelil päť žltých kariet. Hneď prvú videl obranca FC DAC 1904 Dunajská Streda Eric Davis. Najviac si od panamských hráčov vytrpel Eden Hazard, ktorý sa po zákrokoch súpera často ocital na trávniku. "Mal som obavu, že po jednej z vkĺzačiek stratíme šancu užiť si majstrovstvo takých hráčov ako je Eden. Ale netýkalo sa to iba jeho, ale aj iných mojich hráčov," poznamenal Martinez.



Panamská defenzívna hrádza sa držala iba polčas, po prestávke už nedokázala hatiť súperove ofenzívne snahy. "Pre nás bolo veľmi dojímavé, keď sme mohli spievať národnú hymnu a reprezentovať našu krajinu. Bol to pre nás historický moment," povedal po panamskej premiére na mundiale kapitán Roman Torres. "Myslím si, že z tohto zápasu sme sa veľa naučili. Bol to pre nás veľmi emotívny deň. Pre mňa to sú už piate MS, ale cítil som sa ako nováčik. Na začiatku bolo mužstvo ešte nesústredené, v ďalšom priebehu sa už skoncentrovalo. Myslím si, že to z našej strany nebol až taký zlý výkon. Nabrali sme veľa skúseností. Po prehre nie som nikdy šťastný, ale hráčom som povedal, že prehrali so cťou," uviedol tréner Panamy Hernan Dario Gomez.



Belgičania sa najbližšie stretnú v sobotu 23. júna v Moskve s Tuniskom (14.00), Panama na ďalší deň o 14.00 h narazí na Anglicko (Nižnij Novgorod).