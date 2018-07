Belgicko predviedlo famózny obrat, Hazard: Tešíme sa na Brazíliu

Belgickí futbalisti prehrávali v 52. minúte s Japonskom 0:2, no v dramatickom závere dokázali otočiť skóre zápasu vo svoj prospech.

Rostov 3. júla (TASR) - Striedajúci Nacer Chadli rozhodol gólom v nadstavenom čase o postupe Belgicka do štvrťfinále futbalových MS 2018. "Červení diabli" prehrávali v 52. minúte s Japonskom 0:2, no v dramatickom závere dokázali otočiť skóre zápasu vo svoj prospech.



Belgicko je prvý tím od roku 1966, ktorý dokázal v zápase MS vyhrať v riadnom hracom čase napriek dvojgólovému manku. "Za nepriaznivého stavu sme museli nájsť riešenie a správne zareagovať. Ukázali sme veľkú túžbu, súdržnosť a nevzdali sme sa. V histórii šampionátov sa nestalo často, že mužstvo otočí zápas, keď prehráva 0:2. Víťazný gól sme dali z ukážkového protiútoku. Lukaku sa zachoval nesebecky, vedel o tom, že je Chadli za ním a ten do prázdnej bránky rozhodol," citoval portál fifa.com trénera Belgičanov Roberta Martineza. "Na turnaji sa každý tím dostane do problémov. Nám sa z nich podarilo dostať. Máme výborné mužstvo, ale v defenzíve musíme pracovať ešte lepšie. Bol to ťažký zápas pre každého z nás, ale ukázali sme veľký charakter," uviedol strelec víťazného gólu.



Belgicko neprehralo už 22 duelov v rade. Počas tejto série nastrieľalo svojim súperom 74 gólov. Trénerovi Martinezovi vyšli striedania, keď sa o vyrovnanie najskôr postaral Marouane Fellaini a v samom závere rozhodol o víťazstve 3:2 Chadli. "Vedeli sme, že keď dáme kontaktný gól, tak sme naspäť v hre. Hráči z lavičky boli rozdieloví a sme veľmi radi, že sme postúpili. Veľmi sa tešíme na zápas proti Brazílii. To je udalosť, na ktorú sa musí tešiť každý futbalista. Oddýchneme si a v piatok sa pokúsime zvíťaziť," vyhlásil belgický kapitán Eden Hazard. Štvrťfinále je na programe v piatok 6. júla o 20.00 SELČ v Kazani.



Futbalisti z krajiny vychádzajúceho slnka neprešli cez osemfinále MS podobne ako pred ôsmimi rokmi. "Chcel som vybudovať v tíme inú mentalitu, aká v ňom bola v predchádzajúcom období. Myslím si, že sa mi to podarilo, no stále nám asi niečo chýba. Verili sme, že môžeme Belgicko zdolať. Keď sme vyhrávali 2:0, chceli sme pridať ešte ďalší gól, mali sme na to príležitosti. Súper sa následne zlepšil a vyrovnal, no stále som veril aspoň v predĺženie. Ich posledný protiútok bol však ukážkový, už sme ho neočakávali," povedal kouč "modrých samurajov" Akira Nišino.