Brazílčan Douglas Costa sa zranil, no do MS by mal v poriadku

Teresopolis 23. januára (TASR) - Útočník brazílskej futbalovej reprezentácie Douglas Costa utrpel menšie zranenie stehna, ale do štartu MS v Rusku by mal byť fit.



Lekár národného tímu Rodrigo Lasmar informoval, že Costa si zranenie privodil vo víkendovom dueli Juventusu Turín s Veronou (2:1). Do konca týždňa tak nebude trénovať so spoluhráčmi v kempe reprezentácie v Teresopolise v blízkosti Ria de Janeiro a ohrozené sú aj jeho štarty v prípravných dueloch s Chorvátskom (3. júna) a s Rakúskom o týždeň neskôr. Informovala agentúra AP.