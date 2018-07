Chorváti cítia mohutnú podporu, Rakitič: Finále je splnený sen

Chorváti chcú dosiahnuť historický triumf, no súpera rešpektujú.

Moskva 13. júla (TASR) - Premiérová účasť vo finále futbalových MS postaví na nohy celé Chorvátsko. Podľa stredopoliara Ivana Rakitiča budú hrať hráči najväčší zápas svojho života a po jeho skončení chcú z trávnika odchádzať so vztýčenými hlavami.



Hráči budú hrať za seba, ale najmä za svoju krajinu. "V nedeľu bude na ihrisku všetkých 4,5 milióna Chorvátov. U nás existuje špeciálna väzba na našu krajinu. Ak si na seba oblečiete národný dres, stanete sa iným človekom," uviedol Rakitič a dodal: "Ak by mal štadión kapacitu 4,5 milióna ľudí, bol by vypredaný."



Rakitič ďalej uviedol, že podporu hráči cítia aj za hranicami svojej krajiny. "Mám pocit, že za nami stoja stovky miliónov ľudí. Máme správy zo všetkých kútov sveta. Vryli sme sa do sŕdc mnohých ľudí. To ukazuje, že sme si zaslúžili účasť vo finále."



Chorváti chcú dosiahnuť historický triumf, no súpera rešpektujú. Rakitič by dokonca v prípade výhry pokojne odišiel do futbalového dôchodku. "Keď som začal hrať futbal, sníval som o tom, že si zahrám finále každé dva roky. Dosiahnuť takýto výsledok je však naplnenie všetkého. Toto bude najväčšia hra nášho života a chceme opustiť ihrisko s hlavami hore," uzavrela opora Chorvátov.