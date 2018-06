Chorváti rozobrali Argentínu, Sampaoli sa ospravedlnil fanúšikom

Pre Argentínu to bola najvyššia prehra v skupinovej fáze MS od roku 1958, keď na šampionáte vo Švédsku prehrali s Československom 1:6.

Nižnij Novgorod 22. júna (TASR) - Jeden z hlavných ašpirantov na zisk titulu nemá postup do osemfinále majstrovstiev sveta 2018 vo vlastných rukách. Argentínski futbalisti boli proti skvelým Chorvátom prakticky neškodní, Lionel Messi neviditeľný. "Vatreni" pod vedením kapitána Luku Modriča premenili záver zápasu na exhibíciu a po triumfe 3:0 si v predstihu zabezpečili účasť medzi elitnou šestnástkou.



"Podľa skóre to vyzerá, že víťazstvo sa rodilo ľahko, no nie je to tak. Bolo to náročné, ale tri body sme si jednoznačne zaslúžili. Hrali sme fantasticky a len po takomto výkone môžte zdolať Argentínu. Messiho sme prakticky nepustili k lopte, čo bola naša najdôležitejšia úloha. Zvýšili sme si sebavedomie, ale musíme ostať nohami na zemi a pripraviť sa na ďalšie zápasy," citoval Modriča portál fifa.com.



"Albicelestes" pôsobili od začiatku nevýrazne, nevedeli sa dostať do tempa. Chorváti postupom času čoraz viac ovládli stred poľa a získali kontrolu nad zápasom. V osobných súbojoch sa častokrát poriadne iskrilo, hráči si nič nedarovali. Oba tímy sa dostali v prvom polčase do veľkých šancí, no Enzo Perez po pol hodine hry nedokázal trafiť z 12 metrov prakticky prázdnu chorvátsku bránku a o tri minúty neskôr hlavička Maria Mandžukiča z bezprostrednej blízkosti letela len tesne vedľa. V druhom dejstve sa prevaha zverencov Zlatka Daliča stupňovala. V 53. minúte urobil argentínsky brankár Willy Caballero obrovskú chybu, keď veľmi zlou rozohrávkou daroval loptu Antemu Rebičovi a ten nechytateľným volejom otvoril skóre. Juhoameričania mali najväčšiu šancu druhého polčasu v 64. minúte, no ani Maximiliano Meza, ani Messi nedokázali zblízka pretlačiť loptu za Danijela Subašiča v chorvátskej bránke. Krásny moment prišiel v 81. minúte, keď sa pred šestnástkou Argentíny uvoľnil popri stopérovi Nicolasovi Otamendim kapitán "šachovnicových" Modrič a presnou strelou k žrdi nedal Caballerovi šancu. O päť minút neskôr opečiatkoval nádhernou strelou brvno argentínskej bránky z priameho kopu Ivan Rakitič. V nadstavenom čase sa stredopoliar FC Barcelona predsa len gólu dočkal, keď zakončil rýchly protiútok Chorvátov prakticky do prázdnej bránky.



"Od prvého dňa dôverujem svojim hráčom. Je úžasné, že sme postúpili ďalej už po dvoch zápasoch v skupine. Vyhrali sme nad Argentínou, ktorá má najlepšieho hráča na svete, Messiho. Náš výkon bol fantastický, som veľmi šťastný. Túžba po víťazstve je jediný spôsob, ako môžme niečo dokázať. Musíme však ostať pokorní a disciplinovaní," vyhlásil chorvátsky tréner.



Pre Argentínu to bola najvyššia prehra v skupinovej fáze MS od roku 1958, keď na šampionáte vo Švédsku prehrali s Československom 1:6. Kouč Jorge Sampaoli cítil po prehre s Chorvátskom veľkú bolesť. "Je to o to viac intenzívnejšie, keď vediete svoju rodnú krajinu. Do posledného zápasu dáme všetko, nemáme inú možnosť. Nehrali sme na takej úrovni, ako sme všetci očakávali. Ospravedlňujeme sa všetkým fanúšikom a najmä tým, ktorí cestovali za nami do Ruska. Som zodpovedný za tento výsledok. Nemyslím si, že treba hádzať vinu na Caballera alebo Messiho. Leo nemá takú podporu, akú by mal mať."