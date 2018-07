Futbal-MS2018: Chorvátsky tréner Dalič pred finále:

Chorvátsko má však s Francúzskom nepriaznivú bilanciu, keď z doterajších piatich vzájomných zápasov sa mu nepodarilo vyhrať ani raz.

Moskva 14. júla (TASR) - Tréner chorvátskej futbalovej reprezentácie Zlatko Dalič označil nedeľňajšie finále majstrovstiev sveta 2018 proti Francúzsku za najväčší a najdôležitejší zápas v živote. Napriek tomu nastúpia "Vatreni" podľa jeho slov na duel uvoľnení.



"Nechcem vyvíjať tlak na hráčov pred zápasom, ktorý bude sledovať prakticky celý svet. Toto je najväčší okamih v našich životoch a najväčší zápas pre všetkých Chorvátov. Sme pripravení nechať na ihrisku všetko a chceme, aby sa na nás celý svet pozeral a podporoval nás," citovala Daliča agentúra DPA.



"Tréner chce, aby sme si to užili. Sústredíme sa na tímový úspech a chceme vyhrať. Verím, že to tak chce aj Boh a ostatné už nemôžeme ovplyvniť," uviedol chorvátsky kapitán Luka Modrič, ktorý doteraz nabehal 63,03 km, čo je najviac zo všetkých hráčov na MS. Stredopoliar Realu Madrid je najvážnejším kandidátom na zisk ocenenia pre najlepšieho hráča turnaja.



Chorvátsko má však s Francúzskom nepriaznivú bilanciu, keď z doterajších piatich vzájomných zápasov sa "šachovnicovým" nepodarilo vyhrať ani raz. "Nemyslím na tieto štatistiky, nezáleží na tom, kto proti nám stojí. Chceme ukázať to najlepšie, čo v nás je. Sme šťastní, že všetci Chorváti sú na nás hrdí. Sú našou veľkou motiváciou a verím, že všetci budú v nedeľu v uliciach," vyhlásil Dalič.