Zlatko Dalič o semifinále MS: Ešte máme silu na Anglicko

Soči 8. júla (TASR) - Ruská futbalová rozprávka na 21. MS sa pre domácu "Zbornú" skončila vo štvrťfinále. V sobotu v Soči nemala dobrý koniec v jedenástkovom rozstrele, v ktorom uspeli Chorváti 4:3, keď v riadnom hracom čase skončil súboj nerozhodne 1:1 a po predĺžení 2:2. Tak ako v osemfinále s Dánsko, lotéria zo značky 11 m vyšla lepšie Balkáncov, opäť rozhodujúci kop premenil Ivan Rakitič z FC Barcelona.



Rusi už jedno jedenástkové rozuzlenie na turnaji zvládli, v osemfinále takto vyradili Španielov. Na Olympijskom štadióne Fišt išli do vedenia po krásnej strele Denisa Čeryševa, ich súper ale ešte v prvom polčase vyrovnal po hlavičke Andreja Kramariča. Po remíze v riadnom hracom čase v prvom predĺžení Chorvátov opäť hlavou poslal do vedenia Domagoj Vida. Ruský hlavný tréner Stanislav Čerčesov zareagoval poslaním do hry ešte nie úplne uzdraveného Alana Dzagojeva, ktorý v 115. minúte poslal center z priameho kopu presne na hlavu Maria Fernandesa a ten vyrovnal. O postupujúcom tak rozhodoval opäť rozstrel, v ktorom chorvátsky brankár Danijel Subašič chytil hneď prvý pokus Fedora Smolova. Hoci zaváhal aj Mateo Kovačič v druhej sérii, autor gólu Fernandes minul a Chorváti sa už nepomýlili. Mohli sa tak tešiť z prvého postupu do semifinále od roku 1998.



Chorváti odohrali v ich histórii proti krajine organizátora tretí zápas a uspeli až na tretí pokus. V roku 1998 ich vyradili v semifinále Francúzi, v otváracom zápase MS 2014 ich Brazília pokorila 3:1. "Mali sme šťastie, vďaka Bohu. Urobili sme šťastnými nielen nás, ale aj všetkých ľudí v Chorvátsku. Zostala nám sila aj na Anglicko, my totiž ešte nechceme skončiť. Máme pred sebou ešte dva zápasy, do ktorých opäť dáme úplne všetko. Určite to budú veľké futbalové bitky," citovala agentúra DPA trénera Chorvátov Zlatka Daliča. "Boli sme v druhom polčase a v predĺžení lepším mužstvom. Mali sme prácu dokončiť. Ale muselo to byť vpísané do hviezd, že musíme absolvovať ďalšiu extradrámu," povedal chorvátsky špílmacher Luka Modrič.



Posledným tímom na MS, ktorý uspel v dvoch jedenástkových rozstreloch za sebou bola v roku 1990 Argentína. V tom čase obhajca vo štvrťfinále takto vyradil už neexistujúcu Juhosláviu a v semifinále potom aj organizátora z Talianska.



Keď sa drvivá "ruská" väčšina z 44.287 divákov na štadióne spamätala z jedenástok, zahrnula Rusov obrovským aplauzom a povzbudzovaním. Tri týždne si ruskí fanúšikovia naplno užívali šampionát, tancovali, popíjali a oslavovali nečakaný úspech ich hrdinov. Rusi mali najhorší ranking z účastníkov, v rebríčku FIFA im patrilo až 70. miesto. Mnohí im neverili, na MS vyhrali zápas naposledy v roku 2002, o šanci atakovať vyrovnanie semifinále z roku 1966 sa fanúšikom ani nesnívalo. Ale Čerčesovov výber zanechal viac ako solídny dojem.



Tréner Rusov v pozápasovom hodnotení použil vojenské metafory: "Cítime sa ako vojaci odvedení do armády, ktorých náhle demobilizovali. Ešte sme chceli slúžiť a bojovať. Je to ten prípad, keď vás demobilizácia nechá sklamaných. Ešte sme chceli slúžiť domovine až do 15. júla (do finále), ale nedokázali sme to," citovala agentúra AP Čerčesova, ktorému hneď po zápase telefonoval prezident Vladimir Putin a radil mu už sa pozerať do budúcnosti. V podobnom duchu sa vyjadril aj Čeryšev z FC Villarreal: "Tu sme niečo dosiahli a nemali by sme urobiť krok vzad. Potrebujeme ísť dopredu a zlepšovať sa. Myslím si, že sme dokázali našu sebadôveru aj silu. Vlasť nám verila a po dobrých výsledkoch sa zjednotila. Ale nemôžeme zastať v tomto štádiu, musíme chcieť viac."



Chorváti sa v semifinále stretnú s Anglickom, ktoré vyradilo po výhre 2:0 Švédov. Hrať sa bude v stredu 11. júla v moskovských Lužnikách (20.00 SELČ). V druhom semifinále sa o deň skôr v Petrohrade stretnú Francúzi s Belgičanmi.