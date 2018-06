MS2018: Do Ruska prišli ako prví reprezentanti Iránu

Zverenci Carlosa Queiroza sa ubytovali na predmestí Moskvy a pripravovať na šampionát sa budú na štadióne Lokomotivu.



Moskva 5. júna (TASR) - Do dejiska MS 2018 v Rusku pricestovala v utorok ako prvá iránska futbalová reprezentácia. Zverenci Carlosa Queiroza sa ubytovali na predmestí Moskvy a pripravovať na šampionát sa budú na štadióne Lokomotivu.



"Iránci prišli do Moskvy z tréningového kempu v Turecku desať dní pred prvým zápasom," informovala agentúra DPA. Vo štvrtok priletia do Ruska reprezentácie Španielska a Panamy.