FIFA je pred MS 2018 nespokojná s prípravami na štadióne v Samare

Samara 21. marca (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) vyzvala ruských organizátorov MS 2018, aby urýchlili práce na príprave arény v Samare. Podľa nej je necelé tri mesiace pred štartom šampionátu na štadióne ešte "obrovské množstvo práce".



Prípravy v Samare už predtým meškali pre zložitý dizajn strechy na 45-tisícovom štadióne. Studené počasie v Rusku teraz komplikuje ďalšie pokračovanie prác, ako jediný z dvanástich štadiónov pre MS ešte nemá funkčné ihrisko. Nainštalovať ho budú môcť až vtedy, keď to dovolia vyššie teploty. Informovala o tom agentúra AP.



"Samozrejme, že sme očakávali výraznejší pokrok," zhodnotil po inšpekcii v Samare aktuálnu situáciu šéf FIFA pre súťaže Colin Smith. "Nemáme tu ešte ihrisko a musíme počkať na teplejšie počasie, aby ho mohli nainštalovať." Zatiaľ je plocha štadióna pokrytá plachtami a snehom a až do konca týždňa hlásia meteorológovia teploty tesne pod bodom mrazu. "Stále je tu obrovské množstvo roboty. Ale dostali sme ubezpečenie, že sa všetko stihne včas. Chce to iba viac nasadenia a viac pracovníkov na mieste. Pokiaľ ide o termín, hovoríme o uvedení do prevádzky do konca apríla."