FIFA pozvala hráčov zo zaplavenej jaskyne na výročný galavečer

Moskva 13. júla (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) pozvala mládežnícky tím, ktorý v Thajsku zachránili zo zaplavenej jaskyne, na výročný galavečer The Best.



Slávnostné oceňovanie vrátane vyhlásenia najlepšieho hráča sveta sa uskutoční 24. septembra v Londýne. FIFA najskôr pozvala dvanásť mladých futbalistov a ich trénera na nedeľňajšie finále MS do Moskvy, ale nemohli prísť zo zdravotných dôvodov. Informovala o tom agentúra AP.